[Publicidad]
Washington.— Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que permitirá que aumente la presión económica sobre Irán, pero sin ordenar más ataques militares por ahora, los Guardianes de la Revolución iraní advirtieron que el estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial, seguirá cerrado hasta que Washington acepte “todas” las condiciones de Teherán.
“Nos lo estamos tomando con calma”, dijo Trump, según el medio Axios, que informó haber hablado brevemente con el mandatario en una llamada telefónica.
Axios señaló que Trump no mostró frustración por el hecho de que Irán retrase un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. “Estamos negociando a medias con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero”, fueron las palabras atribuidas a Trump. También afirmó que los precios del petróleo bajan, por lo que los estadounidenses sienten menos el impacto de la guerra.
“Todo saldrá bien. Siempre sale bien. Es como una partida de ajedrez”, dijo Trump.
Pero pese a la presión de EU, Irán no cede. Teherán exige a EU, a cambio de reabrir Ormuz, el fin de la agresión contra Irán y sus aliados, el fin del bloqueo de sus puertos, levantar las sanciones económicas y descongelar sus activos e “indemnizar íntegramente a Irán por los daños” de la guerra. El bloqueo disparó los precios del combustible y sacudió la economía mundial.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Mundo
Sismo de 7,4 sacude Colombia; reportan daños materiales
Colegio de Ingenieros Civiles de México
Nueva Ley Ambiental en México: buenas noticias… grandes desafíos
Universal Deportes
Barcelona sólo ha reflejado el poder de La Masia en la Selección de España y tiene una deuda pendiente
Universal Deportes
La Masia del Barcelona es protagonista de los dos títulos de la Selección de España en la Copa del Mundo
Educación
¿Vale la pena tramitar el pasaporte mexicano por 10 años? Ventajas y costo actualizado 2026
Negocios
Solicitan mexicanos para trabajar en Alemania: Pagan $42,300 y las entrevistas serán en Monterrey
Educación
¿Viajar a Estados Unidos para dar a luz? Buscan negar visas y vetar ‘de por vida’ a quien lo haga
Showbiz
Influencer Anastasia Karanikolaou derrite Instagram con diminuto bikini dorado de impacto