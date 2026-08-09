Teherán. El excomandante en jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán, Mohsen Rezai fue nombrado secretario de la principal instancia de seguridad del país, indicó el domingo la presidencia.

Rezai releva a Mohamad Baqer Zolqadr al frente del Consejo Supremo de la Seguridad Nacional, dijo en X un portavoz de la oficina del presidente Masud Pezeshkian.

El nuevo jerarca, de 71 años, dirigió el cuerpo de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, entre 1981 y 1997.

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Después ocupó puestos de importancia en el sistema de los ayatolas antes de ser nombrado en marzo consejero militar del guía supremo Mojtaba Jamenei.

En julio declaró que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra desatada a fines de febrero contra Teherán por Estados Unidos e Israel, tenía más importancia que las "bombas atómicas".

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"Nos lo tomamos con calma": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que permitirá que aumente la presión económica sobre Irán, pero desistiendo de ordenar más ataques militares.

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"Nos lo estamos tomando con calma", dijo el jefe de Estado, según el medio Axios, que informó haber hablado brevemente con el mandatario en una llamada telefónica.

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Hace apenas una semana, Trump lanzó una nueva amenaza de atacar duramente a Irán, para luego dar marcha atrás, mientras presiona para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra que inició junto con Israel el 28 de febrero.

Axios señaló que Trump no mostró frustración por el hecho de que Irán esté retrasando un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

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Teherán exige que Estados Unidos ponga fin primero al bloqueo de los puertos iraníes y le levante las sanciones petroleras, conforme al memorando de entendimiento que ambos países firmaron en junio.

El bloqueo del estrecho por parte de Irán desde el inicio de la guerra disparó los precios del combustible y sacudió la economía mundial, ejerciendo presión sobre la administración Trump a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"Solo estamos negociando a medias con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", fueron las palabras atribuidas a Trump.

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También afirmó que los precios del petróleo están bajando, por lo que los consumidores estadounidenses sienten menos el impacto de la guerra.

"Todo saldrá bien. Siempre sale bien. Es como una partida de ajedrez", dijo Trump sobre las relaciones de Estados Unidos con Irán.

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