[Publicidad]
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington podría alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles, y añadió que esto estabilizaría los precios de la energía.
Bessent se hizo eco de comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, el lunes, quien insistió en que la vía marítima podría reabrirse en cuestión de horas después de haber dado marcha atrás en sus amenazas de un ataque masivo militar contra Irán.
"Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", dijo Bessent el martes en entrevista con CNBC.
Lee también Trump tacha de "hipócritas" a los líderes iraníes; advierte que "no habrá más oportunidades" de negociar
Al ser consultado si un acuerdo permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos, Bessent respondió: "Creo que habría libertad de movimiento".
El Ministerio de Exteriores iraní ha negado que se estén llevando a cabo negociaciones con Washington y, el martes, un proyectil desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho, un punto clave de tensión en el conflicto.
[Publicidad]
Bessent se mostró optimista sobre el efecto que tendría en los precios de la energía un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz y dijo que cientos de barcos están esperando para salir.
Lee también Trump dice que EU e Israel aplazarán ataques contra Irán; añade que aliados acordaron bases para dar fin a guerra
"Aunque las cosas siguen siendo un poco delicadas allí en los últimos días, hemos visto bastantes barcos saliendo incluso ahora", aseguró Bessent.
[Publicidad]
"Así que esperaría que los precios de la energía volvieran a estabilizarse, lo cual, como dije, será bueno para todo el mundo", concluyó.
mcc
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Clima hoy en CDMX; pronostican ambiente caluroso con hasta 27°C
Mundo
EU envía más agentes de inteligencia a Cuba para escalar presión, según Politico; aumentaría "presencia" de la CIA en la isla
Metrópoli
Prevén movilizaciones y protestas en la CDMX este martes; habrá concentraciones en al menos nueve puntos de la capital
Nación
Defensoría de Derechos de la Infancia acusa fallas de supervisión de la SEP por caso Dafne; pide prevenir actos de violencia
Showbiz
Emma Coronel luce sus curvas de infarto con look deportivo y conquista las redes
Destinos
Lugares de Estados Unidos donde es posible ver auroras boreales y cómo aumentar las probabilidades
Educación
¿Cuántos días puedes quedarte en Estados Unidos con visa láser? Esto dice la ley
Educación
Trabaja en campamentos de verano en Estados Unidos: así funciona el programa Camp Counselor