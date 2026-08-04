El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington podría alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles, y añadió que esto estabilizaría los precios de la energía.

Bessent se hizo eco de comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, el lunes, quien insistió en que la vía marítima podría reabrirse en cuestión de horas después de haber dado marcha atrás en sus amenazas de un ataque masivo militar contra Irán.

"Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", dijo Bessent el martes en entrevista con CNBC.

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Al ser consultado si un acuerdo permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos, Bessent respondió: "Creo que habría libertad de movimiento".

El Ministerio de Exteriores iraní ha negado que se estén llevando a cabo negociaciones con Washington y, el martes, un proyectil desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho, un punto clave de tensión en el conflicto.

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Bessent se mostró optimista sobre el efecto que tendría en los precios de la energía un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz y dijo que cientos de barcos están esperando para salir.

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"Aunque las cosas siguen siendo un poco delicadas allí en los últimos días, hemos visto bastantes barcos saliendo incluso ahora", aseguró Bessent.

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"Así que esperaría que los precios de la energía volvieran a estabilizarse, lo cual, como dije, será bueno para todo el mundo", concluyó.

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