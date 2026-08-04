La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió más apoyo en todos los ámbitos para combatir la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que avanza más rápido que la respuesta sanitaria.

Pese a haber sido declarado hace menos de tres meses, este brote ya es el mayor jamás registrado en el país africano.

"Lamentablemente, el brote sigue expandiéndose más allá de la capacidad de respuesta", dijo a los periodistas en Ginebra el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

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"Necesitamos más apoyo en términos de financiación, pero también otros recursos para ampliar todas las áreas de respuesta: capacidad de tratamiento, equipos de investigación de campo, equipos de entierro seguro y trabajadores comunitarios", agregó.

En total, se han registrado 3 mil 748 casos confirmados de ébola en RDC, de los cuales 708 se han recuperado y mil 657 han fallecido.

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Además, hay 227 casos sospechosos bajo investigación y se está haciendo un seguimiento de 17 mil casos contacto, de los cuales más del 80% recibe chequeos diarios.

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Si bien se han notificado casos en cinco provincias, casi el 90% se encuentra en el noreste de Ituri y la mayor parte de los restantes en la vecina Kivu del Norte.

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Según Jasarevic, la respuesta debe centrarse en los lugares donde el virus se está propagando ahora y hacia donde podría hacerlo a continuación.

El ébola, una fiebre hemorrágica viral, se transmite a través del contacto cercano y de fluidos corporales infectados.

No existe ninguna vacuna ni tratamiento homologado contra la rara cepa Bundibugyo, responsable de esta nueva epidemia.

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Sin embargo, se están realizando diversos ensayos de posibles tratamientos, vacunas y medicamentos antivirales posteriores a la exposición.

La RDC declaró el 15 de mayo un brote de ébola, el decimoséptimo en este país africano de más de 100 millones de habitantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó la alerta sanitaria internacional dos días después.

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