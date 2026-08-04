Amazon México tiene una oferta difícil de dejar pasar. El Samsung Galaxy S24 Ultra en color Titanio Gris está disponible en tan solo $13,699.00, un precio que representa un importante ahorro para uno de los teléfonos más completos de la marca.

Con un diseño premium, un potente procesador, funciones avanzadas de inteligencia artificial y una de las mejores cámaras del mercado, este equipo es una excelente opción tanto para usuarios exigentes como para creadores de contenido.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy S24 Ultra titanio gris?

El Galaxy S24 Ultra destaca por su estructura de titanio, un material que brinda mayor resistencia sin sacrificar elegancia. Su acabado Titanio Gris le da un aspecto sofisticado y moderno, mientras que su pantalla de bordes delgados ofrece una experiencia visual inmersiva.

Además, integra el S Pen, ideal para tomar notas, editar documentos, hacer bocetos o realizar tareas de precisión directamente desde el teléfono.

Samsung equipa este modelo con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de gran tamaño y resolución Quad HD+, capaz de ofrecer colores intensos, excelente contraste y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz.

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Esto se traduce en una experiencia más fluida al navegar por internet, jugar, ver películas o utilizar aplicaciones de productividad.

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Cámaras con inteligencia artificial para resultados profesionales

Uno de los mayores atractivos del Galaxy S24 Ultra es su sistema fotográfico de alto nivel, encabezado por una cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada por lentes teleobjetivo y ultra gran angular.

Entre sus funciones destacan:

Cámara principal de 200 MP para fotografías con gran nivel de detalle.

Zoom óptico y digital para capturar imágenes a larga distancia.

Modo nocturno mejorado mediante inteligencia artificial.

Grabación de video en alta resolución.

Herramientas de edición con Galaxy AI para optimizar fotografías de forma sencilla.

Estas características permiten obtener imágenes y videos de excelente calidad en prácticamente cualquier escenario.

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Así aplican los meses sin intereses en Amazon México

Amazon México permite adquirir el Samsung Galaxy S24 Ultra Titanio Gris mediante meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

Por lo anterior, puedes adquirir el Samsung Galaxy S24 Ultra en cómodos pagos de hasta 15 meses intereses con tarjeta BBVA.