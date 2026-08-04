Sherlyn nunca esperó que su hijo André, de seis años, la echara de cabeza ante la prensa, la actriz aseguró no tener pareja por el momento, pues dijo que no estaba entre sus prioridades, sin embargo su hijo pidió foco a la prensa y la desmintió.

André causó el asombro de la prensa y la sorpresa de la actriz, quien lanzó una carcajada ante la sinceridad de su hijo.

Sherlyn decidió convertirse en madre soltera por elección propia y acudió a una clínica en Nueva York para realizarse un procedimiento de inseminación artificial mediante un donante.

André nació el 30 de mayo de 2020 en la Ciudad de México, y su faceta como madre la alejó un tiempo del ojo público, pues ha dicho que este rol es el más importante de su vida.

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¡El hijo de Sherlyn la balconea!

Cuando la prensa cuestionó a Sherlyn sobre las versiones de que estrenó romance, la actriz lo negó, y afirmó que en este momento estaba cerrada al asunto amoroso.

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"Estoy conociendo siempre a mucha gente por mis negocios, pero en este momento creo que estoy súper cerrada al tema amoroso, no tengo ganas porque me gusta tener una vida feliz", expresó tajante.

Sin embargo, André, quien la acompañaba, desmintió a su madre de una manera divertida.

"Mamá siempre dice que a veces ella no tiene novio pro sí tiene", expresó con seguridad.

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"¡Me está dando algo....!", expresó Sherlyn mientras no paraba de reír y abrazaba a su hijo.

Tras la balconeada, reveló que dicho romance, que no es con una famoso, lo quería mantener en secreto, agregó que se trata de un hombre inteligente que no es "un princeso" y que irán viendo cómo se da la relación, pues no viven en el mismo país.

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Sherlyn junto a su hijo André, quien nació nació el 30 de mayo de 2020 en la Ciudad de México. Instagram sherlyny

"Vamos viendo cómo se dan las cosas, por lo pronto estoy así,viviendo allá y a distancia veremos qué se da".

Sherly contrajo matrimonio en 2013 con el empresario mexicano Gerardo Islas (QEPD), de quien se divorció en 2016, y aunque ha tenido algunos romances desde entonces, como con el conductor Francisco Zea, se ha enfocado sobre todo a ser madre.

"Hasta que no me vean con un anillo de compromiso, con planes de matrimonio, no puedo darle seriedad a nada", aclaró.

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