llegaron a nuestros hogares y, varios famosos han compartido un vistazo de la velada que vivieron con sus familias y seres más queridos.

Las celebridades también aprovecharon para enviar sus mejores deseos a los fanáticos y amigos.

Dulce María recibe la Navidad en la espera de un nuevo integrante

Dulce, la pequeña María Paula, de 5 años, y su esposo, Paco Álvarez realizaron una sesión fotográfica para desear, especialmente, una próspera víspera navideña a sus seguidores.

A poco de que la dé a luz a su segundo hijo, mostró su avanzado embarazo con un atuendo rojo que dejaba entrever tu vientre abultado que sostuvo amorosamente con sus dos manos.

La también cantante deseo a sus fans una época pacífica en la que, el propósito de reunirse con la familia, fuera el de perdonar y de agradecer.

"Deseo que la paz, el amor y la esperanza renazca en todos los corazones, que la luz ilumine nuestra vida y camino, que esta noche esté llena de gratitud, unión, perdón y amor".

Entre sus amistades famosas, que reaccionaron a su publicación, se encuentran su excompañera de Jeans, Karla Diaz, y sus amigas del elenco de "Rebelde", Fernanda Malo y Zoraída Gómez.

Dulce María próximamente dará la bienvenida a su segundo hijo. Foto: Instagram/ @gabyaranda_.
Dulce María próximamente dará la bienvenida a su segundo hijo. Foto: Instagram/ @gabyaranda_.

Sherlyn y André y sus mejores deseos de Navidad

Sherlyn y su hijo André, de 5 años, compartieron una sesión de fotos con atuendos a juegos; ambos vistieron con prendas verdes aterciopeladas.

La famosa agradeció la bendición que ha supuesto para ella que el pequeño André llegara a su vida.

Posteriormente, envío un mensaje de amor a sus fans, marcado por sus mejores deseos:

"Que el corazón se tranquilice, que agradezcamos lo simple, lo cotidiano y lo invisible que sostiene nuestra vida. Que el amor se expanda y se multiplique y llegue a cada rincón".

Sherlyn y su hijo André, de 5 años, disfrutan de la temporada decembrina. Foto: Instagram/@chechupezzolanophotography.
Sherlyn y su hijo André, de 5 años, disfrutan de la temporada decembrina. Foto: Instagram/@chechupezzolanophotography.

Estar juntos, el valor que marcó la Navidad de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Entre esferas, flores de Nochebuena y una atmósfera festiva, compartieron imágenes navideñas en las que se muestran cercanos y sonrientes, reflejando el espíritu de unión con el que celebraron estas fechas.

Su hijo León también apareció en las fotografías de estudio, aunque de manera discreta, en línea con la decisión que la pareja ha tomado de mantener su vida familiar alejada del foco público.

A través de su mensaje, los cantantes destacaron que su mayor bendición es estar juntos y escribieron: “Feliz Navidad a todos, que Dios llene de amor y paz sus hogares”.

El pequeño León llegó a la vida de las celebridades el 3 de agosto de 2023 y, desde entonces, ambos han optado por cuidar su privacidad y compartir solo algunos momentos especiales.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera compartieron imágenes navideñas en familia. Foto: Instagram/@oscarabiud.
Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera compartieron imágenes navideñas en familia. Foto: Instagram/@oscarabiud.

Los Derbez junto a Santa Claus

Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez y la pequeña Aitana tampoco quedaron fuera de esta serie de postales decembrinas. La familia posó en un estudio con una atmósfera más íntima, incluso acompañados de un personaje característico de la Navidad: Santa Claus.

En las imágenes se les puede ver sonrientes y disfrutando del momento. “Que esta Navidad les regale calma, amor y momentos que abracen el alma. ¡Feliz Navidad!”, escribió Alessandra en su cuenta de Instagram.

La familia celebró la Nochebuena y la Navidad junto a Vadhir Derbez, Aislinn Derbez y su hija Kai. De acuerdo con lo compartido en redes sociales, el festejo estuvo lleno de diversión, ya que los adultos se sumaron a los juegos de las pequeñas de la casa con los regalos que trajo Santa.

Los Derbez pasaron Navidad juntos. Foto: Instagram oficial.
Los Derbez pasaron Navidad juntos. Foto: Instagram oficial.
