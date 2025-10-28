La portada de noviembre de la revista Marie Claire México fue publicada al final del día lunes 28 de octubre en redes sociales. Esta vez, sirvió como un medio para revelar una gran noticia de su protagonista: Dulce María, eterna RBD, está en la espera de su segundo hijo, fruto de su relación con Paco Álvarez.

La cantante mexicana posa con estilo con looks de Armani Exchange, parte del imperio que fundó el diseñador italiano Giorgio Armani; la marca más asequible del grupo fue creada a inicios de los años noventa, con una propuesta fresca, moderna y jovial.

Los conceptos de estilo, belleza y sensualidad de la mujer en etapa de gestación ha estado cambiando radicalmente en los últimos años. Hace poco, la modelo embarazada Jasmine Tookes abrió el desfile de Victoria’s Secret luciendo delicada lencería y el fin de semana Sofía Richie asistió al evento de moda Vogue World: Hollywood con un look que dejaba su 'baby bump' al descubierto, marcando tendencia con la elegancia que la caracteriza.

Dulce María anuncia su embarazo en portada de revista

En elegante total black, la cantante Dulce María posa en la portada más reciente de la edición mexicana de Marie Claire, fotografiada por Frances Rou.

Un abrigo clásico largo es la prenda de vestir protagonista de esta imagen, elegante y atinada para la temporada, que ella luce abierta para presumir su ‘baby bump’. La cantante lleva zapatos de salón que se alinean con el estilo clásico y atemporal de su look.

Su cabello en tono rojizo ha sido parte destacada de su estilo en diferentes etapas. En esta ocasión, lo luce en una melena XL con ondas definidas y peinado con raya en medio.

Dulce María anunció su segundo embarazo con gran estilo, de la mano de Marie Claire. Foto: Especial. Marie Claire México (Frances Rou)

En la sesión editorial, la icónica RBD que está a punto de celebrar sus 40 años de edad viste otros looks de Armani Exchange, como un vestido bicolor con top de cuero, un suéter de cuello alto y un vestido ceñido que marca su silueta.

Algunos accesorios para el cabello entran al juego de estilismo para embellecer su imagen, como gorros tejidos y moños de gran tamaño.

La artista también incorpora en sus looks de la sesión otras marcas como Levi’s y la firma mexicana Alfredo Martínez, además de Christian Louboutin (calzado) y Calzedonia (medias).

Los vestidos que luce la artista son de Armani Exchange y el tank top blanco (der.) de Levi's. Foto: Especial. Marie Claire México (Frances Rou)

