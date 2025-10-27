Más Información

"Habitar el paisaje", exposición para entrar a la mente creativa de Knut Pani

Conceden a Fernanda Trías el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela "El monte de las furias"

Los museos del mundo se solidarizan con el Louvre, entre ellos el Museo Nacional de Antropología

Africa Express clausuró el Festival Internacional Cervantino

Concluye el 53 Festival Internacional Cervantino en Guanajuato; hubo más de 300 mil asistentes

"Habitación Macbeth", el propio cuerpo como teatro, en el 53° Festival Internacional Cervantino

Dulce María vive una de las etapas más especiales de su vida, y es que, no sólo está a punto de cumplir 40 años de edad; sino que se convertirá en madre por segunda vez.

La cantante y exintegrante de sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de una publicación en las redes sociales, que se encuentra nuevamente embarazada.

"Me siento llena de vida, literalmente. Estoy a punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida", dijo la también actriz en una entrevista para la revista Marie Claire.

https://www.instagram.com/p/DQVZM3Qjce4/?img_index=1

La protagonista de "Rebelde" compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram en las que presumió su pancita, revelando así que ya se encontraría en el segundo trimestre del embarazo.

Fans, colegas y amigos llenaron las cuentas de la intérprete de "Sálvame" de mensajes de cariño y bendiciones para el nuevo miembro de su familia; pero uno de los que más destacó fue el de Anahí, y es que su compañera reveló que ella ya estaba enterada de la noticia:

"Ya podemos gritarlo al mundo entero. Dios y sus tiempos perfectos. Bebé te esperamos con toro el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti", escribió.

Pero esta no es la única noticia importante para la artista. Junto al anuncio de este nuevo bebé, Dulce también compartió el lanzamiento de “G.R.A.C.I.A.S”, su nuevo sencillo, y el cual estará disponible este próximo 6 de noviembre.

La cantante ya es madre de María Paula, una pequeña de cuatro años, fruto de su matrimonio con Francisco Álvarez, con quien se casó en 2019.

