Ante la llegada del Mundial de Fútbol 2026, México se encuentra bajo el reflector global ante la llegada de miles de turistas y distintos medios de comunicación internacionales que buscan visibilizar cada aspecto del torneo.

En ese sentido, por medio de redes sociales se volvió viral el video de un reportero de Corea del Sur que fue sorprendido en plena transmisión en vivo al ser besado por una aficionada mexicana.

Leer también: Mundial 2026: ¿Quién es Mar Castro "La Chiquitibum"?; actriz protagonizó comercial en México 86

Fan Fest Guadalajara. Foto: Especial

Mexicana besa a reportero de Corea del Sur durante transmisión en vivo

El periodista se encontraba hablando frente a la cámara durante un enlace en vivo desde Guadalajara, Jalisco, ciudad donde esta noche se enfrentaron Corea del Sur y Chequia, cuando una aficionada mexicana se acercó a él y, sin previo aviso, lo tomó del brazo y le dio un beso.

La incomodidad del momento y los gestos del surcoreano provocaron que los internautas criticaran a la mujer, calificando la acción como acoso. Sin embargo el reportero compartió el video con un peculiar comentario:

“Un agradable incidente durante la cobertura en vivo de la Copa del Mundo ¡Manos arriba de los que quieren ir a México ahora mismo!”

[Publicidad]

월드컵 현지 리포팅 진행하던 중 유쾌한 해프닝

멕시코 지금 당장 갈 사람 손..🙌🏻 pic.twitter.com/Wb3DocUSjg — 장군파파 (@travelman777) June 11, 2026

"¿Qué pasaría si fuer al revés?"

"Yo solo veo a un coreano acosado por una mujer"

"Interrumpió su trabajo"

"Solo fue un beso de bienvenida"

"Así somos los mexicanos"

"Bienvenido a México"

Fueron algunos de los comentarios de los usuarios en el video.

También te interesará:

VIDEO: niña fantasma es captada en centro comercial por trabajadores; suceso paranormal desata conmoción en la red

[Publicidad]

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

[Publicidad]

dcs