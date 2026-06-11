Tendencias | 11-06-26 | 23:14 | Actualizada | 11-06-26 | 23:14 |

Ante la llegada del , México se encuentra bajo el reflector global ante la llegada de miles de turistas y distintos medios de comunicación internacionales que buscan visibilizar cada aspecto del torneo.

En ese sentido, por medio de redes sociales se volvió viral el de un reportero de Corea del Sur que fue sorprendido en plena transmisión en vivo al ser besado por una aficionada mexicana.

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Mexicana besa a reportero de Corea del Sur durante transmisión en vivo

El periodista se encontraba hablando frente a la cámara durante un enlace en vivo desde Guadalajara, Jalisco, ciudad donde esta noche se enfrentaron Corea del Sur y Chequia, cuando una aficionada mexicana se acercó a él y, sin previo aviso, lo tomó del brazo y le dio un beso.

La incomodidad del momento y los gestos del surcoreano provocaron que los internautas criticaran a la mujer, calificando la acción como acoso. Sin embargo el reportero compartió el video con un peculiar comentario:

Un agradable incidente durante la cobertura en vivo de la Copa del Mundo ¡Manos arriba de los que quieren ir a México ahora mismo!

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  • "¿Qué pasaría si fuer al revés?"
  • "Yo solo veo a un coreano acosado por una mujer"
  • "Interrumpió su trabajo"
  • "Solo fue un beso de bienvenida"
  • "Así somos los mexicanos"
  • "Bienvenido a México"

Fueron algunos de los comentarios de los usuarios en el video.

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