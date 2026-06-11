Este 11 de junio México se volvió a convertir en sede de un Mundial de Fútbol y por este motivo, la nostalgia por el Mundial de 1986 se sintió entre la afición reviviendo muchos de los detalles de este torneo que quedaron marcados en la cultura popular.

Entre las figuras más emblemáticas de aquel torneo, se encuentra la actriz Mar Castro, mejor conocida como “La Chiquitibum”, quien se convirtió en un fenómeno mediático de aquel Mundial gracias a un comercial que marcó a toda una generación.

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¿Quién fue la Chiquitibum y por qué Mundial se volvió famosa?

¿Quién es Mar Castro "La Chiquitibum"?

El singular apodo de “La Chiquitibum” surgió a raíz de un comercial de cerveza transmitido durante el Mundial de 1986, donde Castro aparecía animando a la Selección Mexicana con una frase pegajosa que rápidamente se volvió la sensación en esa época.

Mar Castro es una actriz y modelo originaria de España que alcanzó gran popularidad en México durante la década de los años 80. Su fama se disparó tras protagonizar aquella campaña publicitaria durante el torneo que reunió a las mejores selecciones del planeta y que tuvo como campeón a la selección de Argentina liderada por Diego Maradona.

El anuncio tuvo un enorme impacto entre los aficionados del balompié y la audiencia televisiva, provocando que su imagen quedara asociada para siempre con la fiesta mundialista y convirtiéndose en uno de los símbolos publicitarios más recordados de aquel torneo.

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A pesar de que han pasado casi cuatro décadas desde su aparición, el sobrenombre continúa siendo reconocido por millones de mexicanos que vivieron aquella época.

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