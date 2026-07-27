La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México dio a conocer el procedimiento para la entrega de apoyos económicos correspondientes a 2 mil 555 pesos mensuales “de ayuda inmediata” para niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de personas desaparecidas.

En el documento que se publicó este lunes en la Gaceta Oficial, la dependencia precisó que para obtener este apoyo, se deberá contar con un reporte de desaparición presentado con al menos 6 meses previos a su solicitud de apoyo, la cual deberá ser validada por la Comisión de Búsqueda.

La entrega del apoyo económico continuará hasta que la persona desaparecida sea encontrada con vida; y, en los casos en que la persona desaparecida sea encontrada sin vida o no sea localizada, el apoyo podrá continuar si las niñas, niños y adolescentes -hijas e hijos de la persona desaparecida-, no han cumplido la mayoría de edad o en su caso, si están cursando sus estudios universitarios, debiendo acreditar que los mismos se han realizado de manera ininterrumpida en algún plantel del Sistema Educativo Nacional.

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El apoyo económico será de 2 mil 555 pesos mensuales por concepto de apoyos económicos de ayuda inmediata, hasta cubrir la totalidad del apoyo que será por un monto de hasta 12 mil 775 pesos.

¿Cuáles son requisitos para acceder al apoyo?

La solicitud de apoyo deberá presentarse por escrito ante la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, a través de la persona tutora de la niña, niño o adolescente, hija o hijo de la persona desaparecida, o quien acredite tenerlos bajo su cuidado y que deberá acreditar también, ser mayor de edad.

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La solicitud deberá estar acompañada de la siguiente documentación: Clave Única de Registro de Población de la niña, niño o adolescente; identificación oficial vigente de la persona tutora de la niña, niño o adolescente o quien acredite tenerlos bajo su cuidado; carátula de contrato de apertura de cuenta bancaria, del que se desprenda la cuenta CLABE (para el caso de designar una cuenta bancaria para la transferencia del apoyo económico); en los casos que resulte aplicable, deberán presentar comprobante de estudios; y una declaración de Cuidados firmada.

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El pasado 29 de abril de 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo una reunión con colectivos y familiares de personas desaparecidas, así como con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y diversas instancias del Gobierno Federal y

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Local, en la que se presentó el balance anual de la estrategia de búsqueda de la Ciudad de México.

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