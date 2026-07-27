Naucalpan, Méx.- “Naucalpan, como en todos los municipios del Estado de México y la Ciudad de México, padece de la cultura del no pago”, afirmó el director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS), Gregorio Ramos, quien señaló que 50 por ciento del padrón de usuarios del organismo tiene algún adeudo por el servicio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario municipal indicó que hace aproximadamente una década solo el 30 por ciento de la población tenía morosidad.

“Hace unos 10 años el porcentaje era 65-70 por ciento que sí pagaba, y el otro 30 teníamos que andar correteando. Hoy estamos en puntos en donde el 50 por ciento del padrón de usuarios de OAPAS tiene un adeudo”, declaró.

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Gregorio Ramos señaló que la falta de pago se presenta entre usuarios de todos los sectores, sin distingo alguno.

“Desde comerciales, industriales, residenciales y domésticos populares, no hay distingo. Hay mucho adeudo por parte del padrón de usuarios de OAPAS”, sostuvo.

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El director relacionó la recaudación con la capacidad del organismo para atender las necesidades de la infraestructura hidráulica, entre ellas la reparación de fugas, el cambio de líneas y la modernización de los sistemas de distribución.

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Recordó que existe la denuncia ciudadana sobre la falta de servicios, pero “ la capitalización de los servicios depende mucho de que los ciudadanos sean corresponsables con el organismos porque para exigir que no haya socavones y tengan agua todos los días. Dicen que es derecho humano, todo derecho lleva una obligación y en Naucalpan el 50 por ciento de los habitantes no pagan”.

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Este año, el OAPAS plantea inversiones para mejorar la red de agua potable, entre ellas el cambio de líneas, la reconstrucción de tanques y la instalación de sistemas de telemetría.

“Tenemos la instrucción del presidente de romper los paradigmas e iniciar los procesos de modernización como lo estamos haciendo. Toda la inversión que hemos hecho este año se empezará a ver reflejada en la operación diaria del sistema hidráulico de Naucalpan en meses posteriores”, señaló el director del Organismo de Agua.

LL