Este lunes 27 de julio se prevén diversas movilizaciones en la Ciudad de México, entre las que destaca una marcha de aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para exigir un proceso de admisión transparente y el regreso del examen presencial.

La movilización iniciará a las 11:00 horas desde dos puntos: la estación Universidad del Metro y la estación Ciudad Universitaria del Metrobús sobre Avenida Insurgentes Sur. Ambos contingentes avanzarán hasta el cruce de Avenida Universidad y Avenida Copilco para ingresar a Ciudad Universitaria, donde realizarán una caminata pacífica que concluirá con un mitin frente a la Biblioteca Central de la UNAM.

En tanto, a las 10:00 horas, policías activos y pensionados de la Ciudad de México se concentrarán en el Monumento a la Revolución para exigir el pago del bono mundialista 2026, anunciado por la Jefa de Gobierno.

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A las 11:00 horas, familiares, exalumnos y compañeros del profesor Alberto Israel Jasso Cruz llevarán a cabo un homenaje en el Plantel Carmen Serdán del IEMS, ubicado en la colonia Argentina Antigua, alcaldía Miguel Hidalgo. Los asistentes exigirán una investigación objetiva sobre el caso del docente, fallecido el pasado 21 de julio tras ser acusado de presunto abuso sexual, además de solicitar la revisión de los protocolos institucionales. Como parte de la actividad colocarán flores y veladoras en su memoria.

También a las 11:00 horas, integrantes del Refugio Franciscano se manifestarán frente a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), en la colonia Roma Norte, para denunciar presuntas irregularidades y actos de corrupción dentro del organismo. Los activistas sostienen que una parte importante del personal encargado de resolver procedimientos administrativos en materia ambiental carece de preparación académica de nivel superior.

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Finalmente, a las 15:00 horas, el Frente de Liberación Ciudadana se reunirá en la estación El Rosario del Sistema de Transporte Colectivo Metro para realizar la actividad denominada “Metro Popular”, con la que denunciarán deficiencias en el servicio y la seguridad del Metro, además de exigir alternativas de transporte como rutas exclusivas de RTP y Trolebús.

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Las autoridades recomiendan a la ciudadanía anticipar sus traslados y considerar posibles afectaciones viales y al transporte público en las zonas donde se desarrollarán estas movilizaciones.

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