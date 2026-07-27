La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado para este lunes 27 de julio en la Ciudad de México.

Por la tarde se esperan lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo, pronóstico que se extenderá entre las 14:00 y las 20:00 horas en el norte, sur y poniente de la capital.

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El viento será de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 24° Celsius, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

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