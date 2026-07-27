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Si estás pensando en cambiar de smartphone por un modelo innovador, Amazon México tiene una promoción que no querrás dejar pasar. El Samsung Galaxy Z Flip8 se encuentra con descuento por tiempo limitado, convirtiéndose en una excelente oportunidad para adquirir uno de los teléfonos plegables más avanzados de la marca surcoreana a un precio más atractivo.
Este dispositivo combina un diseño compacto con tecnología de última generación, un potente sistema de cámaras y funciones de inteligencia artificial que lo convierten en una de las mejores opciones para quienes buscan un celular diferente sin sacrificar rendimiento.
¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy Z Flip8?
El Samsung Galaxy Z Flip8 destaca por su formato plegable tipo concha, que permite llevar un smartphone de gran pantalla ocupando mucho menos espacio cuando está cerrado. Gracias a su construcción premium y su bisagra reforzada, ofrece una experiencia cómoda tanto para el trabajo como para el entretenimiento.
Entre sus principales características se encuentran:
- Pantalla principal Dynamic AMOLED 2X con colores vibrantes y alta tasa de refresco.
- Pantalla exterior para consultar notificaciones, responder mensajes y controlar la música sin abrir el dispositivo.
- Diseño compacto y elegante con materiales resistentes.
- Certificación de resistencia al agua para mayor tranquilidad en el uso diario.
Potencia para cualquier tarea
En su interior, el Galaxy Z Flip8 integra un procesador de última generación, acompañado de memoria RAM de alto rendimiento y amplio almacenamiento interno, lo que permite ejecutar aplicaciones exigentes, videojuegos y herramientas de productividad con total fluidez.
Además, incorpora Galaxy AI, que añade funciones inteligentes para mejorar la experiencia del usuario, como traducción en tiempo real, edición de fotografías, búsqueda visual y asistencia para escribir textos de manera más eficiente.
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Cámaras listas para crear contenido
Samsung ha equipado este smartphone con un sistema de cámaras pensado para quienes disfrutan capturar fotografías y videos con calidad profesional.
Entre sus funciones destacan:
- Cámara principal de alta resolución para fotografías con gran nivel de detalle.
- Lente ultra gran angular para paisajes y fotos grupales.
- Modo FlexCam, que aprovecha el diseño plegable para tomar selfies y grabar videos sin necesidad de un tripié.
- Grabación de video en alta resolución con estabilización mejorada.
- Herramientas de inteligencia artificial para optimizar retratos y fotografías nocturnas.
Gracias a su pantalla exterior, también es posible utilizar las cámaras principales para obtener selfies con una calidad superior.
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