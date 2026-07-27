La alcaldía Venustiano Carranza informó que transformó un tiradero clandestino, de más de 2 mil 700 metros cuadrados, en el Parque Calle 7.

En un comunicado, la demarcación detalló que esta obra se realizó con una inversión de 15 millones de pesos, con lo cual se beneficiarán a más de 10 mil vecinos de la zona.

Tras realizar el corte de listón para inaugurar el espacio, la alcaldesa Evelyn Parra destacó que se transformó un lugar donde durante años se arrojaba tierra, cascajo, basura y hasta animales muertos, por lo que ahora, dijo, es un entorno bien iluminado, limpio y seguro para beneficio de las familias.

La demarcación refirió que este espacio cuenta con una cancha de futbol de pasto sintético, una de basquetbol, área para patinar, un gimnasio al aire libre, un jardín con una gran variedad de plantas, además de grafitis murales, juegos infantiles, bancas y mesas de picnic para la convivencia comunitaria.

Expuso que la obra es relevante, ya que al oriente de la Ciudad de México son escasos los parques y las áreas de recreación.

Esta obra, mencionó, es un instrumento de integración comunitaria y brinda a las vecinas y vecinos espacios dignos para el disfrute colectivo.

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