Cuautitlán izcalli, Méx.- “El 98% de los homicidios que tenemos en el municipio corresponden a temas de ataques directos y vinculados al narcotráfico”, informó el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano.

Esto luego del asesinato de tres personas el pasado sábado 25 de julio, en un domicilio de La Quebrada.

Al respecto, señaló que fue “un hecho lamentable porque se trata de pérdidas humanas”.

Lee tmabién Cuautitlán Izcalli reactiva multas de tránsito; infracciones serán videograbadas con body cams

Indicó que de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), “llegaron preguntando por el nombre de una persona y no se quedaron mucho tiempo, comenzaron los disparos y salió una camioneta que ya fue identificada por la Fiscalía del estado”.

Asimismo, precisó, en el domicilio donde se registraron las detonaciones de armas de fuego se localizaron un promedio de 15 teléfonos celulares y presunta droga.

[Publicidad]

Daniel Serrano indicó que se continuará con el trabajo conjunto con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Estado para mejorar la percepción de inseguridad.

Lee también Recibe Asuntos Internos más de mil 600 quejas contra policías del Edomex; refuerzan supervisión en vacaciones de verano

El alcalde de Izcalli reiteró que en el municipio “no tenemos incidencia de homicidios en contra de la población abierta, se trata de ataques directos”.

[Publicidad]

Para mejorar la seguridad en La Quebrada, las autoridades desplegaron un operativo, coordinado entre los tres niveles de Gobierno.

Al menos 30 elementos adicionales, entre Guardia Nacional y Policía del Estado de México se sumaron a los patrullajes regulares que de manera preventiva se realizan, con el objetivo de reforzar la vigilancia en la zona.

LL