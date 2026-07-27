El mercado de las SUVs de lujo ha crecido considerablemente en México, ya que actualmente es posible encontrar modelos que se ajustan a diferentes presupuestos.

Sin embargo, el precio no es el único aspecto que debes considerar, pues también es importante revisar factores como el nivel de equipamiento, la seguridad, el confort y la tecnología que ofrece cada auto.

Por ello, si estas considerando estrenar una versión premium, en Autopistas te presentamos algunas de las opciones que van desde las más accesibles hasta las más caras que se comercializan en el país.

Este SUV de Lexus está disponible con 3 motorizaciones en nuestro país.

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¿Cuáles son las SUVs de lujo más baratas en México?

De acuerdo con una revisión hecha a los sitios oficiales de las marcas, estos son algunos modelos de SUVs de lujo con los precios de entrada más bajos disponibles en el mercado mexicano, los cuales destacan por ofrecer un alto nivel de confort, tecnología y seguridad:

Audi Q3 SUV Dynamic TFSI S tronic 2026

Esta SUV compacta cuenta con un motor de 4 cilindros en línea TFSI, ofrece una potencia de 150 caballos de fuerza que le permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 9.1 segundos y una velocidad máxima de 209 km/h.

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En cuanto a seguridad, cuenta con bolsas de aire, cinturones de seguridad para los pasajeros y un triángulo de emergencia, asimismo cuenta con cámara multifuncional, asistente de arranque en pendiente, asistente de frenada de emergencia delante, entre otros sistemas. Su precio va desde los $864,900.

Audi Q3 SUV Dynamic TFSI S tronic 2026. Foto: Audi México

BMW X1 sDrive18i 2027

Cuenta con un motor de 3 cilindros que permite una potencia de 156 caballos de fuerza, una aceleración de 0 a 100 km/h en 9 segundos y una velocidad máxima de 215 km/H. Asimismo cuenta con equipamiento interior con materiales de primera.

En materia de seguridad cuenta con asistente de atención, bolsas de aire para todos los pasajeros, Control Dinámico de Estabilidad (CDE), de tracción (CDT) y frenos antibloqueo (ABS). Su precio va desde los $969,900.

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BMW X1 sDrive18i 2027. Foto: BMW

Mercedes-Benz GLA 200 MH Night Edition

Esta SUV cuenta con un motor L4 de 1.3 litros con 163 caballos de fuerza que le permite una velocidad máxima de 210 km/h, así como una aceleración 0-100 km/h en 8.9 segundos.

En materia de seguridad ofrece 7 bolsas de aire (2 frontales, 2 windowbags, 2 laterales frontales y 1 airbag de rodillas para el conductor), sistema de llamada de emergencia de Mercedes-Benz, alarma antirrobo con preinstalación para detección de colisiones y alarma volumétric. Su precio va desde los $1,059,000.

Mercedes-Benz GLA 200 MH Night Edition. Foto: Mercedes-Benz

¿Cuáles son las SUVs de lujo más caras en México?

Por otro lado, en México también se comercializan SUVs premium que superan los $3,000,000, posicionándose como algunas de las opciones más exclusivas del mercado gracias a sus acabados lujosos. Estos son algunos modelos que puedes encontrar en el país:

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BMW XM Label (Híbrido/Automático)

Esta SUV cuenta con un motor de 8 cilindros y una propulsión gasolina - híbrida conectable que ofrece una potencia total de hasta 748 caballos de fuerza, así como una aceleración de 0 a 100 km/h en 3.8 segundos y una velocidad máxima de 290 km/h.

En cuestiones de seguridad cuenta con un asistente de atención, bolsas de aire frontales, laterales y de cabeza, control de presión de neumáticos, Control Dinámico de Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC) y frenos antibloqueo (ABS). Su precio va desde $4,477,900.

BMW XM Label. Foto: BMW

Range Rover SV Ultra

La SUV premium de Range Rover cuenta con un motor de 4.4 litros que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 4.5 segundos, así como una velocidad máxima de 261 km/h.

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Finalmente, la seguridad de esta SUV premium integra sensor de intrusión, intermitentes laterales repetidores en espejo, autobloqueo configurable, entrada de punto único, seguros para niños eléctricos, ISOFIX trasero, bolsas de aire, birlos de seguridad, sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), entre otros. Su precio va desde los $6,315,000.00.

Range Rover SV Ultra. Foto: Range Rover

Elegir un auto no es una tarea fácil, ya que no solo debes guiarte por el precio, también es necesario tomar en cuenta aspectos como los costos de mantenimiento, la tecnología y el confort. Por ello, te recomendamos elegir una SUV que se ajuste a tu estilo de vida y a tu presupuesto.

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