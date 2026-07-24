Hablar de Range Rover es hacerlo de una marca que prácticamente definió el concepto de SUV de lujo hace más de 5 décadas. Desde 1970, la firma británica ha logrado combinar capacidades todoterreno con un nivel de refinamiento que pocos fabricantes han conseguido replicar. Ahora, en plena transición hacia la electrificación, la compañía prepara uno de sus modelos más importantes: el nuevo Range Rover GT.

Ya conocíamos su diseño exterior pero lo que más nos dejaba intrigados era su interior, y ya ha sido revelado por primera vez el interior de este vehículo, un modelo que pretende convertirse en el Range Rover más tecnológico y con el comportamiento más cercano al de un gran turismo jamás desarrollado por la firma. Además, será el primer vehículo totalmente eléctrico construido sobre la nueva plataforma EMA, que también dará vida a futuros modelos híbridos.

Foto: Land Rover Range Rover

El interior del Range Rover GT apuesta por el minimalismo

Siguiendo la filosofía de diseño de la marca, el habitáculo del Range Rover GT, como buen auto eléctrico, adopta una estética minimalista en la que predominan líneas limpias y una menor cantidad de elementos visibles.

Incorporación de una única pantalla central acompañada por un display para el conductor que sustituye al cuadro de instrumentos. A ello se suma una salida de aire oculta que recorre todo el tablero, una característica que se ha convertido en una de las firmas en cuanto a diseño de Range Rover.

El tablero también está recubierto por un nuevo textil tejido que integra de forma discreta elementos como los altavoces, buscando ofrecer un ambiente más limpio.

Foto: Land Rover Range Rover

El primer Range Rover eléctrico de la plataforma EMA

Más allá de su diseño. El Range Rover GT será el primero en utilizar la arquitectura EMA (Electrified Modular Architecture), una plataforma desarrollada para vehículos electrificados de nueva generación.

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En un inicio, el Range Rover GT estará disponible exclusivamente como un vehículo 100% eléctrico (BEV), aunque la marca confirmó que más adelante añadirá una variante híbrida (HEV) dentro de su ciclo de vida comercial.

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Su producción se llevará a cabo en Halewood, Reino Unido, donde compartirá líneas de ensamblaje con modelos de combustión e híbridos, reflejando la estrategia multienergía que actualmente sigue Jaguar Land Rover.

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Foto: Land Rover Range Rover

Un gran turismo con ADN Range Rover

De acuerdo con Range Rover, los últimos años de desarrollo se han enfocado en reinterpretar la fórmula tradicional de un GT bajo la identidad de la marca, dando como resultado el Range Rover más parecido a un automóvil de carretera.

Actualmente, los prototipos continúan realizando pruebas finales en carretera con un camuflaje especial inspirado en la topografía de Gaydon, Inglaterra, sede de los equipos creativos y de ingeniería de Range Rover. El patrón en color dorado busca representar la idea de viajar y el carácter gran turismo del modelo.

¿Cuándo llegará el Range Rover GT?

Por ahora, Range Rover no ha revelado una fecha oficial de lanzamiento ni especificaciones técnicas como potencia, autonomía o capacidad de batería.

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