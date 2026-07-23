Uno de los principales obstáculos que enfrentan los conductores son los baches. Y es que, además de poner en riesgo la integridad del auto, especialmente durante la temporada de lluvias, pueden provocar accidentes contra los peatones.

Por ese motivo, hay ciudadanos que optan por repararlos por su propia cuenta. Y aunque parezca un beneficio para la comunidad, la realidad es que si una persona es sorprendida tapando dichos desperfectos podría recibir una multa.

Sigue leyendo porque en Autopistas te damos más detalles sobre las sanciones.

Reduce tu velocidad al pasar por los baches. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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¿Cuáles son las multas por tapar un bache en CDMX?

De acuerdo con el Artículo 28, fracción II, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se consideran acciones contra la seguridad ciudadana impedir o estorbar de cualquier manera el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello.

Por su parte, el Artículo 29, fracción VI, indica que cambiar de cualquier forma el uso o destino del espacio público, sin la autorización correspondiente, también es motivo de infracción.

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Si bien reparar no es un acto negativo, en este contexto puede considerarse como una acción con la que se están modificando las vialidades. Por eso, no se recomienda hacerlo.

En caso de que las autoridades te sorprendan tapando un bache, podrían imponerte una multa de 11 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de $1,290.41 a $4,692.40.

Otras sanciones sanciones aplicables pueden ser arresto de 13 a 24 horas o bien, trabajo a favor de la comunidad de 6 a 12 horas.

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Los baches y hundimientos son más peligrosos en temporada de lluvias, y por las noches. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

¿Cómo manejar en una calle con baches?

Los baches son enemigos de tu auto; si caes en uno por accidente, puedes ocasionar problemas con la alineación, la suspensión o ponchaduras en las llantas.

Como no siempre es inevitable, para manejar por caminos irregulares el fabricante Volkswagen recomienda adoptar medidas como:

Extrema precauciones: cuando te encuentres en una calle inestable, presta atención para evitar los baches.

Reduce la velocidad: ante irregularidades en el asfalto, baja la velocidad para que la amortiguación y los neumáticos no reciban tantos impactos.

Sujeta el volante con firmeza: coloca ambas manos en la posición de las horas "10 y 2", simulando un reloj. De esta maneta tendrás mayor control para maniobrar y esquivar baches.

En la medida de lo posible, identifica los baches : trata de percibir estos desperfectos con antelación, lo que te puede ayudar a evitarlos y no llevarte sorpresas.

: trata de percibir estos desperfectos con antelación, lo que te puede ayudar a evitarlos y no llevarte sorpresas. Presta atención a los charcos: los baches pueden estar llenos de agua o lodo, y eso vuelve complicado verlos.

Evita maniobras bruscas: no realices maniobras peligrosas e inesperadas que comprometan tu seguridad, la del resto de conductores y peatones.

Aunque los baches son uno de los principales "dolores de cabeza" para los conductores, en lugar de taparlos es importante levantar su reporte al LOCATEL, mediante el número *0311. Así es posible evitar multas.

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