Llenar el tanque de gasolina hasta el tope puede parecer una buena idea para recorrer más kilómetros sin volver pronto a la estación de servicio. Sin embargo, insistir en seguir cargando combustible después de que la pistola se detiene es un error que podría afectar tu vehículo.

De acuerdo con Ford México, la boquilla de las bombas despachadoras está diseñada para detener el flujo de combustible cuando el tanque alcanza su nivel adecuado. Y continuar llenándolo después de que se "bota", no es benéfico para el auto y mucho menos para tu billetera.

¿Por qué no debes llenar de más el tanque de gasolina?

Según explica el fabricante, cuando la pistola despachadora hace el primer "clic" significa que el tanque ya alcanzó el nivel para el que fue diseñado. Por eso, seguir agregando combustible puede provocar que el líquido invada el espacio destinado a la expansión de los vapores.

Un artículo de Petrotech señala que los autos modernos cuentan con un sistema de recuperación de vapores que evita que se liberen a la atmósfera. Si el tanque se sobrellena, la gasolina puede llegar a componentes diseñados para trabajar únicamente con vapores, como el canister o filtro de carbón activado.

Pero además de afectar el funcionamiento del sistema de emisiones, dicha práctica puede derivar en fallas que impliquen reparaciones costosas.

Los especialistas de Dispetro también advierten que llenar el tanque por encima de su capacidad incrementa el riesgo de derrames, especialmente cuando el combustible se expande debido a los cambios de temperatura. A su vez, esto representa un desperdicio de dinero y un riesgo para la seguridad.

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Todos los tanques de gasolina tienen un espacio interno para que se expandan los vapores. Foto: Freepik

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¿A qué nivel se debe tener el tanque de gasolina?

Para evitar problemas, la recomendación de Ford México es sencilla: dejar de cargar combustible en cuanto la pistola despachadora se detenga automáticamente.

Ese primer corte indica que el tanque ya alcanzó el nivel previsto por el fabricante, por lo que no es necesario intentar "redondear" la carga.

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Mientras que la empresa Petrotech explica que tampoco es conveniente esperar hasta vaciar completamente el tanque para volver a cargar gasolina. En realidad, mantener un nivel adecuado de combustible ayuda a cuidar el sistema de alimentación y favorece el funcionamiento de algunos de sus componentes.

Recuerda: lo ideal es evitar tanto el sobrellenado como conducir constantemente con el tanque casi vacío.

Detén el llenado de gasolina cuando la bomba se detenga automáticamente. Foto: Freepik

3 errores adicionales al cargar gasolina

Existen otras prácticas incorrectas y comunes que solemos cometer al acudir a una gasolinera:

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Cargar gasolina con el motor encendido. De acuerdo con Dispetro, apagar completamente el automóvil antes de cargar combustible forma parte de las medidas básicas de seguridad para reducir riesgos durante el abastecimiento.

No revisar que la bomba inicie en ceros. Antes de comenzar la carga, esta empresa recomienda verificar que tanto el contador de litros como el monto se encuentren en cero para tener la certeza de que el despacho inicia de manera adecuada.

No cerrar bien la tapa del tanque. Tanto Ford México como Petrotech destacan la importancia de colocar correctamente la tapa del tanque una vez finalizada la carga. De lo contrario, se puede favorecer la fuga de vapores de combustible e incluso provocar que se encienda el indicador de revisión del motor.

Tampoco cargues gasolina con el motor del auto encendido, pues puedes ocasionar accidentes. Foto: Freepik

Aunque sobrellenar el tanque parezca una práctica inofensiva, fabricantes y especialistas coinciden en que respetar el primer corte automático de la bomba es la mejor forma de proteger el sistema de combustible de tu auto.

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