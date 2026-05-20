Las altas temperaturas no solo afectan el interior de un auto cuando se queda estacionado bajo el sol. También pueden influir directamente en el rendimiento y la vida útil de la batería de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, especialmente durante el proceso de carga.

Y es que aunque muchos usuarios conectan el vehículo apenas llegan a casa, especialistas y empresas enfocadas en tecnología de baterías coinciden en que existe un mejor momento para hacerlo durante las temporadas de calor.

La mejor hora para cargar un auto eléctrico

De acuerdo con EVB, empresa dedicada a infraestructura y soluciones de carga para vehículos eléctricos, lo más recomendable es cargar el auto durante la noche o madrugada, cuando la temperatura ambiente es más baja.

La razón tiene que ver con el funcionamiento de las baterías de ion-litio, las cuales trabajan de forma más eficiente en rangos aproximados de entre 15 °C y 30 °C. Cuando el calor exterior supera los 35 °C, el sistema de gestión térmica del vehículo tiene que trabajar más para enfriar la batería mientras carga.

Esto no significa que el auto se vaya a dañar inmediatamente, pero sí puede generar un mayor desgaste químico a largo plazo.

El calor también puede afectar la velocidad de carga

Otro punto importante es que algunos vehículos reducen automáticamente la potencia de carga cuando detectan temperaturas elevadas. Esto sucede principalmente en cargas rápidas de corriente directa (DC).

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Según GAC Group, grupo automotriz chino enfocado en desarrollo de vehículos electrificados, cargar durante horas más frescas ayuda a mantener una temperatura más estable dentro de la batería y mejora la eficiencia energética.

En otras palabras, el vehículo podría tardar menos tiempo en completar la carga y consumir menos energía en procesos de enfriamiento.

¿Es malo cargar el auto después de manejar?

Especialistas recomiendan evitar conectar el vehículo inmediatamente después de recorridos largos o manejo bajo calor extremo.

De acuerdo con EVB, lo ideal es esperar entre 10 y 15 minutos para permitir que la batería reduzca temperatura antes de iniciar la carga.

Esto cobra más importancia en ciudades donde durante primavera y verano se alcanzan temperaturas superiores a los 30 °C, algo cada vez más común en distintas zonas de México.

Los híbridos enchufables también deben cuidarse

Aunque los híbridos enchufables (PHEV) utilizan baterías más pequeñas que un eléctrico completamente eléctrico, el efecto del calor sigue existiendo.

Por ello, fabricantes y especialistas recomiendan aplicar las mismas prácticas:

cargar por la noche,

evitar exposición prolongada al sol

limitar el uso constante de carga rápida durante olas de calor.

Actualmente, marcas como Tesla, BYD, Hyundai o Kia integran sistemas avanzados de refrigeración líquida para controlar la temperatura de las baterías, aunque el calor sigue siendo uno de los factores que más influyen en su degradación natural.

Entonces… ¿cuál es la mejor hora?

Tomando en cuenta las recomendaciones actuales, el mejor momento para cargar un auto eléctrico o híbrido enchufable durante temporadas de calor sería:

durante la noche

madrugada

o primeras horas de la mañana

Además, estacionarlo en sombra y evitar dejarlo cargando al 100% durante varias horas bajo temperaturas extremas puede ayudar a conservar mejor la batería con el paso del tiempo.

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