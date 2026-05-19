Durante los últimos años, las motos se han convertido en uno de los medios de transporte más utilizados en México, gracias a factores como su bajo consumo de gasolina, la facilidad de desplazamiento y, sobre todo, sus precios competitivos dentro del mercado.

Ante esa demanda, los fabricantes han optado por ofrecer modelos económicos sin comprometer aspectos clave como el rendimiento y la eficiencia. Por eso, si estás pensando en comprar una, en Autopistas 5 modelos baratos en 2026.

¿Cuáles son las motos más baratas para comprar en México?

De acuerdo con una revisión hecha a sitios en línea, las marcas de motos que actualmente dominan el mercado y que se caracterizan por ofrecer precios accesibles son Italika y Vento.

De cara al Hot Sale 2026, dichos fabricantes han lanzado ofertas especiales como descuentos y facilidades de pago. Y entre sus modelos más económicos se encuentran:

Vento Blast 125

$16,999 de contado (sin promoción $23,999)

Vento Blast 125. Foto: Vento

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Vento Spectra 7i

$17,499 de contado (sin promoción $24,999)

Vento Spectra 7i: Vento

Motocicleta de Trabajo Italika FT125

$17,999 de contado (sin promoción $25,499)

Motocicleta de Trabajo Italika FT125. Foto: Italika

Motocicleta de Trabajo Italika AT110 RT

$17,999 (sin promoción $29,999).

Motocicleta de Trabajo Italika AT110 RT. Foto: Italika

Motoneta Italika D125

$18,999 de contado (sin promoción $25,999)

Motoneta Italika D125. Foto: Italika

¿Qué debes saber antes de comprar una moto?

Elegir una moto no es una tarea fácil pues, más allá del diseño o del entusiasmo que genera comprarla, es importante considerar el uso que se le dará y el estilo de conducción.

Antes de que pases la tarjeta, presta atención y considera lo siguiente:

Uso: define cómo y dónde usarás tu moto; si es para trasladarte por la ciudad o por un fraccionamiento, te conviene elegir una compacta. Pero para circular en carretera, opta por mayor fuerza en el motor.

Invierte en equipo de protección: los motociclistas están expuestos a diferentes accidentes, por lo que es fundamental invertir en un casco, guantes e incluso una chaqueta de protección.

Seguro: en caso de siniestros, debes contar con un seguro que indemnice los posibles daños.

Finalmente, compra la moto o cualquier vehículo en hagas agencias y tiendas oficiales, o en plataformas verificadas que te ofrezcan garantía y validación mecánica.

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