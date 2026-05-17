Durante la época de calor, nuestros autos pueden verse afectados en distintos componentes, desde el motor hasta la presión de las llantas. Sin embargo, un elemento que pasa desapercibido es la gasolina, que con las altas temperaturas suele volverse más volátil.

Y de hecho, el horario en el que llenamos el tanque impacta tanto el rendimiento del combustible como a nuestro bolsillo. Por eso, hoy en Autopistas te decimos en qué momento del día no debes ir a una estación de carga.

¿Cuál es la peor hora para cargar gasolina cuando hace calor?

El horario menos recomendado para cargar gasolina es entre las 11:00 y 17:00 horas. El motivo es simple: durante dicho lapso, el combustible está expuesto a las altas temperaturas y, por su naturaleza volátil, es más probable que se evapore.

Pero además, el calor puede provocar que la cantidad depositada en el tanque sea menor, aunque el surtidor marque otro número de litros. Esto se debe a que el combustible ocupa más volumen y se vuelve menos denso.

Más allá de afectar el rendimiento en tu auto, también impacta a tu bolsillo porque la gasolina te podría durar menos.

Si bien la cantidad que se evapora no es significativa, a largo plazo y tras varias cargas, ese consumo puede volverse relevante para ti.

Procura llenar tu vehículo con la gasolina correcta para alargar su vida útil. Foto: Freepik

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¿Cuál es el mejor horario para cargar gasolina?

Dado que cargar gasolina es una actividad rutinaria, la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Ambiental de la Megalópolis coinciden en que el mejor horario para hacerlo antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas.

Al llenar el tanque en esos horarios, se reduce el nivel de evaporación del combustible y, al mismo tiempo, permute que el auto lo aproveche al máximo.

¡Y eso no es todo! Otras recomendaciones para optimizar el uso de la gasolina en climas cálidos son:

Quita todo lo que sobra: saca de tu vehículo las cosas que agregan peso extra, como cajas, libros, basura, etcétera.

Reduce el tiempo en que tu auto está en marcha: cuando te encuentres estacionado o esperando a alguien, apaga el motor porque dejarlo en marcha consume más combustible.

Mantén una velocidad constante y dentro de los límites establecidos: al acelerar con frecuencia, el rendimiento del combustible disminuye entre un 30% y 40%.

Verifica la presión de los neumáticos: el consumo de combustible al circular con llanas con presión baja, puede aumentar hasta un 3%.

Realiza mantenimiento regular: lleva tu auto a revisiones periódicas en los filtros de aire, el aceite, los neumáticos y más.

Sigue estos consejos y el rendimiento de gasolina mejorará considerablemente durante la época de calor, al mismo tiempo que evitas gastos innecesarios y alargas la vida útil de tu auto.

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