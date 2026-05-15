En un mercado donde los SUV y la tecnología siguen marcando el rumbo, Nissan ya comenzó a mover piezas importantes para México. La firma japonesa confirmó que tendrá 6 presentaciones a lo largo del año y, tras las dos primeras, ya empieza a mostrar parte de la estrategia con la que busca mantener el crecimiento que hoy le permite vender un vehículo cada 1.9 minutos en el país.

Y es que, en un mercado donde los SUV siguen dominando las preferencias, Nissan decidió presentar 3 frentes distintos al mismo tiempo: un nuevo integrante para el segmento B, una actualización para uno de sus modelos más vendidos y un rediseño para su SUV familiar de mayor tamaño.

Foto: Edgar Silva Fuentes

Nissan Kait, el nuevo SUV para Latinoamérica

El debut más importante fue el de la nueva Nissan Kait , un SUV desarrollado para Latinoamérica que será exportado a 20 países, incluido México.

Aunque utiliza una arquitectura ya conocida dentro de la marca, Nissan buscó darle una identidad distinta con un diseño más moderno, mayor enfoque en tecnología y un mejor aprovechamiento del espacio interior. A simple vista destaca una parrilla V-Motion más marcada, trazos más rectos y una carrocería que lo coloca de lleno en el segmento B de SUV compactos.

En dimensiones registra 4.3 metros de largo, 1.9 metros de ancho, 1.6 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.6 metros. Gracias a ello presume una cajuela de 674 litros de capacidad, además de incorporar asientos Zero Gravity en todas sus versiones.

Al interior también integra pantalla de 9 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de 10 asistencias avanzadas a la conducción.

Foto: Edgar Silva Fuentes

Motor y desempeño del Nissan Kait

Bajo el cofre, el Nissan Kait incorpora un motor 1.6 litros de 4 cilindros que desarrolla 122 hp, acoplado a una transmisión X-Tronic CVT y tracción delantera.

Con este producto, Nissan busca colocarse entre opciones como Kicks y Magnite, atacando uno de los segmentos más competidos del mercado mexicano.

Precio del Nissan Kait en México

La preventa del Nissan Kait inicia con tres versiones:

Advance CVT — $429,990 pesos

Exclusive CVT — $446,990 pesos

Platinum CVT — $465,990 pesos

Foto: Edgar Silva Fuentes

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Nissan X-Trail 2027 también se actualiza

Otra de las novedades fue la renovación de la Nissan X-Trail, un SUV que acumula 25 años en México y más de 316 mil unidades vendidas en el país.

El rediseño apuesta por líneas más definidas y una imagen ligeramente más robusta. Destacan la nueva parrilla, fascias rediseñadas y nuevos rines, mientras que en el perfil mantiene trazos fluidos que ya caracterizan a esta generación.

En el apartado mecánico conserva un motor 2.5 litros que entrega 181 hp, acoplado a una transmisión CVT. También suma 15 tecnologías ADAS enfocadas en seguridad y asistencia a la conducción.

Foto: Edgar Silva Fuentes

Pathfinder mantiene el enfoque familiar y tecnológico

Por otro lado, Nissan Pathfinder recibió una actualización enfocada en imagen, conectividad y confort. Este SUV acumula cerca de 40 mil unidades vendidas en México a lo largo de tres décadas.

El modelo incorpora nuevos rines de 20 pulgadas, opción de carrocería bitono y detalles exteriores satinados que reemplazan algunos acabados cromados. En el interior destaca una pantalla de 12.3 pulgadas con integración nativa de Google Automotive Services, permitiendo utilizar Google Maps, Google Assistant y Google Play directamente desde el sistema multimedia.

Uno de los cambios más interesantes está en el confort, ya que ahora integra asientos delanteros con función de masaje para conductor y pasajero, además de un cargador inalámbrico con ventilación y ajuste magnético.

Foto: Edgar Silva Fuentes

Motor de Nissan Pathfinder 2026

La Pathfinder mantiene el motor V6 de 3.5 litros que entrega 270 hp y 250 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades y sistema de tracción 4WD.

En seguridad incorpora 16 asistencias avanzadas a la conducción, entre ellas ProPILOT Assist, monitoreo de punto ciego, alerta de mantenimiento de carril y control crucero inteligente.

Precio de Nissan Pathfinder 2026 en México

En México, la nueva Pathfinder estará disponible en versión Platinum 4WD con un precio de $1,199,900 pesos.

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