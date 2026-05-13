Durante la conferencia matutina de este 13 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el primer avance en video del Olinia, el proyecto de vehículo eléctrico desarrollado en México que fue anunciado oficialmente desde enero de 2025.

Aunque por ahora solo se mostró un adelanto visual, la realidad es que el proyecto ya alcanzó una etapa distinta. Y es que después de aproximadamente 18 meses desde su anuncio inicial, el Olinia ya cuenta con un prototipo físico funcional, algo que dentro de la industria automotriz en México representa un paso importante para cualquier desarrollo.

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De entrada, un prototipo significa que el vehículo dejó de ser únicamente una idea, render o concepto digital. En términos automotrices, un prototipo sirve para demostrar que el proyecto existe técnicamente, que puede moverse hacia pruebas, validaciones y eventualmente entrar a una posible producción.

¿Qué significa esto para México? Básicamente que el Olinia ya pasó de la etapa conceptual a una fase donde puede comenzar a validarse como vehículo real.

¿Cuándo se presentará oficialmente el prototipo del Olinia?

Aunque el avance fue mostrado durante la mañanera, la presentación oficial del prototipo del Olinia se realizará el próximo 7 de junio de 2026, fecha que coincidirá con la inauguración con el Mundial.

Además, durante la presentación se adelantó que el 6 de junio también se dará a conocer una versión enfocada en carga ligera, pensada para pequeñas cargas y movilidad urbana.

Sin embargo, uno de los puntos más importantes es que el proyecto ya no parece únicamente una iniciativa experimental. Y es que de acuerdo con lo mostrado, detrás del desarrollo participan más de 80 académicos y técnicos, algo que busca darle soporte técnico al vehículo desde universidades y centros especializados.

México busca entrar a la conversación de los autos eléctricos

Actualmente, México se mantiene como uno de los 7 países más importantes dentro de la manufactura automotriz mundial, colocándose entre los principales productores de vehículos a nivel global, por debajo de mercados como China, Estados Unidos y Japón.

El Olinia representa un intento por desarrollar un vehículo eléctrico nacional en medio de una industria donde China domina gran parte de la conversación tecnológica y de producción.

Aunque todavía falta conocer especificaciones, autonomía, costos reales de producción y capacidad industrial, la aparición del prototipo deja ver que el proyecto sigue avanzando y ya cuenta con una base física funcional. Se espera que los datos técnicos de el auto se revelen el 7 de junio.

¿Qué sigue para el Olinia?

De acuerdo con lo adelantado durante la conferencia, el desarrollo a gran escala del Olinia comenzaría entre agosto y septiembre de este mismo año.

Eso significaría entrar a etapas más complejas relacionadas con pruebas, validación industrial y posibles procesos de manufactura.

Por ahora, el vehículo todavía se mantiene como un prototipo. Sin embargo, el hecho de que ya exista físicamente cambia el panorama frente a lo que se había mostrado desde enero de 2025.

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