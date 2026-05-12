Probablemente uno de los escenarios que más temor generan al manejar es verse involucrado en un atropellamiento. Y es que, además del impacto emocional, muchas personas desconocen qué dice realmente la ley en México sobre qué hacer si atropellaste a alguien y cuáles son las consecuencias legales.

Sin embargo, aunque muchas personas creen que automáticamente terminarán en prisión, la realidad es que las autoridades analizan distintos factores como la gravedad del accidente, la conducta del conductor, si hubo auxilio a la víctima y si existió negligencia. Por ello, conocer qué hacer si atropellaste a alguien puede marcar una diferencia importante dentro del proceso legal.

¿Qué hacer si atropellaste a alguien según la ley?

De entrada, lo primero que establece la legislación mexicana es que el conductor debe detenerse y auxiliar a la persona lesionada. Huir del lugar puede empeorar considerablemente la situación jurídica.

El Código Penal Federal, en su artículo 341, establece sanciones para quien atropelle a una persona y no solicite asistencia o no preste auxilio cuando pueda hacerlo.

Por ello, si ocurre un atropellamiento, lo recomendable es:

Detener inmediatamente el vehículo

Llamar al 911 y solicitar ambulancia

Pedir apoyo de tránsito o policía

Permanecer en el lugar

Contactar al seguro del auto

Solicitar asesoría legal

Evitar discutir o alterarse

Y es que abandonar a la víctima puede ser considerado una agravante en distintas entidades del país.

Lee también Qué tan seguros son el Nissan Sentra, Jetta y Mazda3

¿Ir a la cárcel por atropellar a alguien?

Aunque muchas personas piensan que cualquier atropellamiento termina automáticamente en prisión, legalmente no siempre ocurre así.

El Código Penal Federal contempla los llamados delitos culposos en sus artículos 8 y 60, los cuales aplican cuando no existió intención de causar daño, pero sí ocurrió un accidente derivado de imprudencia, descuido o negligencia.

En estos casos, las autoridades toman en cuenta:

Si el conductor iba alcoholizado

Exceso de velocidad

Uso del celular

Si escapó del lugar

Si ayudó a la víctima

La gravedad de las lesiones

Si hubo fallecimiento

Si cuenta con seguro vigente

De hecho, la conducta posterior al accidente puede influir directamente en la situación jurídica del conductor.

Lo que puede complicar más un atropellamiento

Uno de los factores que más complica legalmente un atropellamiento es darse a la "fuga". Y es que esto puede interpretarse como abandono de persona lesionada.

Además, manejar bajo los efectos del alcohol o drogas puede agravar considerablemente las penas dependiendo del estado donde ocurrió el accidente.

Por otro lado, si hubo lesiones graves o fallecimiento, el Ministerio Público puede iniciar una investigación por lesiones u homicidio culposo, regulados dentro de los artículos 288 al 303 del Código Penal Federal.

¿El seguro ayuda si atropellaste a alguien?

El seguro de responsabilidad civil puede ser fundamental en este tipo de casos.

Muchas pólizas incluyen:

Pago de daños a terceros

Gastos médicos

Asistencia jurídica

Defensa legal

Reparación del daño

¿Qué nunca debes hacer si atropellaste a alguien?

Legalmente, hay errores que pueden empeorar mucho la situación:

Escapar del lugar

Ocultar información

Negarse a auxiliar

Conducir intoxicado

Intentar arreglos ilegales

Mentir a las autoridades

Por ello, especialistas recomiendan mantener la calma, llamar inmediatamente a emergencias y esperar asistencia legal.

Fundamento legal en México

El tema del atropellamiento y las responsabilidades legales se encuentran regulados principalmente en:

Código Penal Federal artículos 8 y 60 — delitos culposos

Artículos 288 al 293 — lesiones

Artículos 302 y 303 — homicidio

Artículo 341 — obligación de auxiliar tras atropellamiento

Aunque cada estado tiene su propio código penal y reglamento de tránsito, gran parte de las obligaciones básicas son similares en todo México.

Leer también Nissan Versa deja de ser el auto más vendido en México: ¿cuál lo superó?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters