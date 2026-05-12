De lucha libre al K-Pop; diseñador rompe en llanto al ver a Jin con su prenda original

El fenómeno cultural que representa la convergencia entre la iconografía de la lucha libre mexicana y el alcance masivo del K-Pop alcanza un hito histórico este mayo de 2026.

Los diseñadores sonorenses Alejandro y Oyuki Matunaga, originarios de Nogales, protagonizan un suceso viral tras la confección de una chamarra de gala que porta Jin, integrante de la agrupación surcoreana BTS, durante sus recientes presentaciones en la Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio de los creadores, la pieza artesanal (originalmente diseñada bajo la estética del luchador Místico) llega a manos del cantante como un gesto sin pretensiones comerciales que termina por consolidarse como un símbolo de intercambio cultural.

Foto: Captura de pantalla en Instagram.

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El proceso artesanal detrás de la prenda viral

La creación de esta pieza es el resultado de un año y medio de trabajo conjunto entre los hermanos Matunaga. Según relatan los diseñadores en sus testimonios oficiales, la intención primaria reside en la confección de indumentaria para el "Príncipe de Plata y Oro", Místico.

Sin embargo, ante la presencia de los integrantes de BTS en territorio nacional, los artistas deciden enviar una versión especial del diseño al equipo de la banda. El proceso de elaboración de la chamarra se sintetiza en las siguientes fases de producción:

Conceptualización estética: La pieza fusiona la iconografía clásica de la lucha libre (caracterizada por el uso de materiales brillantes y herencia cultural mexicana) con elementos visuales que resuenan con el estilo del grupo surcoreano.

La pieza fusiona la clásica de la lucha libre (caracterizada por el uso de materiales brillantes y herencia cultural mexicana) con elementos que resuenan con el estilo del grupo surcoreano. Aplicación de pedrería y ornamentos: De acuerdo con Alejandro Matunaga, su hermana Oyuki plasma cada piedra y detalle de diseño de forma manual, convirtiendo la prenda en una pieza de joyería textil.

De acuerdo con Alejandro Matunaga, su hermana Oyuki plasma cada y detalle de diseño de forma manual, convirtiendo la prenda en una pieza de joyería textil. Logística y entrega: El envío se realiza aprovechando la estancia de los músicos en la capital, sin que los diseñadores esperen una validación pública inmediata.

El envío se realiza aprovechando la estancia de los músicos en la capital, sin que los diseñadores esperen una pública inmediata. Validación en el ring: El primer impacto ocurre cuando Místico utiliza la chamarra durante una función en la Arena México, evento al que asisten Jimin, Jungkook, Suga y Jin.

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Impacto en la industria de la moda y la comunidad ARMY

La trascendencia de este evento se manifiesta cuando Jimin comparte la imagen de Místico en sus redes sociales personales, seguido por la aparición de Jin portando la chamarra original durante su concierto del sábado.

Según el International Foundation for Fashion Technology (IFFTI), el uso de prendas locales por parte de figuras de alto perfil global genera un efecto de revalorización de las técnicas artesanales regionales en el mercado internacional. La reacción de los diseñadores, quienes expresan su emoción a través de un mensaje directo a sus seguidores, refleja el peso emocional que tiene la visibilidad de su trabajo en plataformas de tal magnitud.

La atribución de este éxito también reside en la comunidad de seguidores (ARMY), quienes viralizan el origen sonorense de la prenda. De acuerdo con informes de la Global Fashion Agenda sobre consumo cultural, este tipo de interacciones refuerza la identidad de marca de los creadores locales frente a una audiencia global.

Los hermanos Matunaga confirman que este suceso marca un inicio de expansión para su proyecto de diseño, el cual busca integrar la tradición mexicana con las tendencias de la cultura pop contemporánea. Con lágrimas de gratitud, los diseñadores agradecen tanto a la figura del luchador como a la agrupación coreana por fungir como puentes para que el diseño mexicano de Nogales sea visto en todo el mundo.

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