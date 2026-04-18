¿Cuáles son los beneficios de echar café usado al inodoro?; conoce la función del truco casero

Un residuo cotidiano que suele desecharse podría tener una segunda vida dentro del hogar. El café usado se posiciona como una opción práctica para combatir malos olores en el inodoro y contribuir a una limpieza básica sin recurrir a productos químicos.

El inodoro es uno de los espacios donde con mayor facilidad se concentran olores desagradables, especialmente cuando el baño permanece cerrado durante largos periodos o se utiliza con poca frecuencia. A esto se suma la acumulación de residuos en la taza y en las tuberías, lo que puede intensificar la sensación de suciedad.

En este contexto, especialistas en limpieza ecológica y mantenimiento del hogar han señalado un método casero que ha comenzado a difundirse: el uso de café usado para ayudar a neutralizar olores y mejorar la limpieza del inodoro.

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Foto: El Universal

Propiedades del café usado en la limpieza del baño

Los residuos de café presentan una estructura porosa que permite absorber olores, lo que los convierte en un desodorizante natural. Esta característica resulta útil para capturar gases provenientes de las tuberías, en particular cuando el inodoro no se utiliza durante varias horas.

Además, su textura ligeramente granulada puede contribuir a desprender residuos leves adheridos a la superficie de la taza, funcionando como un complemento de limpieza sin necesidad de productos industriales.

De acuerdo con especialistas en limpieza natural, entre sus principales ventajas se encuentran su capacidad para neutralizar olores, su contribución a la limpieza superficial, su carácter biodegradable y su bajo costo, ya que se trata de un residuo doméstico reutilizado.

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Café molido . Foto: Freepik

Beneficios y forma de uso

Entre los beneficios más destacados se encuentran la reducción de malos olores, la eliminación de residuos ligeros, la prevención del olor a encierro —especialmente antes de ausencias prolongadas— y su aporte como alternativa ecológica.

Para aplicarlo, se recomienda guardar los restos de café tras su preparación, dejarlos enfriar y retirar el exceso de líquido. Luego, se deben verter una o dos cucharadas en la taza del inodoro, distribuirlas en su interior y dejarlas actuar durante varias horas o toda la noche antes de accionar la descarga.

El procedimiento puede repetirse una vez por semana o antes de salir de casa por varios días, como una medida preventiva para mantener el baño en condiciones más frescas.

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