La búsqueda de soluciones prácticas en el hogar que contribuyan con el bienestar del medioambiente ha puesto al vinagre blanco como un recurso indispensable para cada familia. Fuera de su uso en la cocina, este producto destaca por su versatilidad, posicionándose como una herramienta orgánica de limpieza de cristales.

Esta tendencia, impulsada principalmente en las redes sociales y recomendaciones de páginas web de índole hogareño, ha convertido ingredientes cotidianos en soluciones multiuso.

Sin embargo, fuera de su popularidad, surge la pregunta sobre cuán efectivo es realmente este tipo de prácticas y si su eficacia está respaldada por alguna evidencia científica.

Así pues, el vinagre se ha posicionado como una alternativa “natural” frente a los desinfectantes tradicionales debido a su contenido a nivel molecular, es decir, a través del ácido acético que lo compone.

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Usar vinagre como limpiador casero. Foto: EL TIEMPO

Esto dicen los profesionales sobre las propiedades del vinagre

Diversos estudios han analizado las propiedades del ácido acético, componente principal del vinagre. Una investigación publicada en BMC Microbiology, en la National Library of Medicine de Estados Unidos señala que:

“El ácido acético ha sido utilizado durante décadas para limpiar y desinfectar superficies en el hogar”, aunque advierte que existe “poca evidencia científica sobre la eficacia antimicrobiana de estos métodos tradicionales”.

El mismo análisis encontró que este compuesto puede tener efectos antibacterianos, antifúngicos e incluso antivirales, pero bajo condiciones específicas. Según los investigadores, “en una concentración del 10% y en presencia de ácido cítrico, el ácido acético mostró una reducción significativa de microorganismos”, lo que indica que su capacidad desinfectante depende directamente de la concentración utilizada.

Asimismo, un estudio de 2025 de la misma institución liderado por Malik Itrat, llamado "Evaluación de la eficacia de desinfección de superficies con vinagre y asafétida" evalúa el uso del vinagre blanco con el fin de evaluar la eficacia de una solución de vinagre y asafétida en la desinfección de 10 superficies distintas.

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La mejor fórmula para dejar tus vidrios, espejos y ventanas sin manchas. Foto: Canva

"Las reducciones porcentuales de colonias microbianas oscilaron entre el 50 % y el 100 %, y las reducciones logarítmicas variaron de 0,2 a un valor indefinido, es decir, una eliminación completa", aseguró el estudio.

No obstante, el estudio menciona que "no se evaluó su actividad residual a largo plazo ni su eficacia contra cepas virales", por este motivo, indica que en futuras investigaciones se puede plantear el ácido acético en condiciones similares.

Así puede asegurarse de tener una limpieza profunda desde su hogar

A pesar de esas restricciones, el uso de vinagre en ventanas sigue siendo una práctica extendida por sus beneficios visibles. Aplicarlo sobre vidrios y marcos permite remover manchas, grasa y residuos acumulados con el tiempo.

Junto con el bicarbonato de sodio, la mezcla genera una reacción efervescente que ayuda a desprender suciedad adherida. Desde una perspectiva química, esta reacción neutraliza parcialmente el ácido, lo que podría reducir la cantidad de microbios, aunque se deba tallar un poco la superficie.

Así puede aplicar el vinagre de manera correcta usando agua, un pulverizador, y un paño de microfibra o papel periódico:

Llene su pulverizador con partes iguales de vinagre blanco y agua .

. Antes de cada uso, agite el recipiente para asegurarse de que la mezcla se mantenga homogénea.

se mantenga homogénea. Aplique una buena cantidad sobre los vidrios y marcos de las ventanas .

y marcos de las . Espere 5 minutos para que el vinagre tenga su efecto sobre la suciedad y posibles bacterias.

para que el tenga su efecto sobre la y posibles bacterias. Use un paño de microfibra o papel periódico para limpiar y dar brillo sin que se raye el vidrio.

Recuerde que puede realizar esta rutina por lo menos una o dos veces por semana, especialmente en condiciones con mucha exposición al exterior o con gran presencia de polvo.

Vinagre blanco con bicarbonato. Foto: Freepik

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