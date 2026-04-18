Artemis II: Christina Koch muestra cómo su cuerpo se adapta a la gravedad; video señala dificultad para mantenerse en pie

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Tras haber concluido la misión espacial el pasado 10 de abril con el amerizaje de la nave Orion, la tripulación continúa con un proceso de adaptación física luego de pasar 10 días en órbita.

Artemis II rompió el récord de la mayor distancia a la que un vuelo tripulado por humanos ha llegado al espacio, alejándose 406 mil 778 kilómetros de nuestro planeta.

Aunado a lo anterior, la astronauta de la NASA acaparó la atención en redes sociales al compartir cómo es que su cuerpo se adapta a la gravedad terrestre después del viaje alrededor de la Luna.

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Christina Koch muestra cómo su cuerpo se adapta a la gravedad

Por medio de un video donde demuestra los estragos de la gravedad cero en su cuerpo, Christina Koch compartió detalles sobre la terapia física que recibe, para recuperar el control de su motricidad.

Mediante pruebas de equilibrio, la ingeniera puso a prueba su habilidad con los ojos cerrados y colocando sus manos al pecho, mientras colocaba lentamente un pie frente al otro y explicó un poco de los cambios que está atravesando.

Cuando la gente vive en la microgravedad, los sistemas en nuestro cuerpo que han evolucionado para decir a nuestro cerebro cómo nos movemos, los órganos vestibulares, no funcionan correctamente. Nuestros cerebro aprenden a ignorar esas señales y así, cuando volvemos a la gravedad por primera vez, dependemos mucho de nuestros ojos para orientarnos visualmente”.

“Aprender sobre esto puede ayudar a informar cómo tratamos el vértigo, las conmociones cerebrales y otras condiciones neuro vestibulares en la Tierra”, agregó.

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dcs

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