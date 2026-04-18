Sabrina Carpenter en Coachella 2026; estos fueron todos los invitados que tuvo durante el festival

Este viernes 17 de abril arrancó el segundo fin de semana de Coachella 2026. En la tradición del festival de repetir el cartel del evento, Sabrina Carpenter volvió a conquistar el escenario principal del Empire Polo Club, en Indio, California.

Luego de que la cantautora estadounidense deslumbrara con su primera presentación el pasado 10 de abril, las expectativas estaban altas para Carpenter, y la artista no defraudó a su público.

Entre cambios de escenografía, vestuarios, bailarines y estéticas basadas en la nostalgia hollywoodense y el mundo de los espectáculos, la cantante dio dos de los sets más memorables en la historia del festival de música.

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Final del show de Sabrina Carpenter en el primer fin de semana de Coachella 2026. Foto: Instagram @sabrinacarpenter

¿Qué invitados especiales tuvo Sabrina Carpenter en Coachella 2026?

La intérprete de hits como "Espresso", "Juno" y "Please, please, please" complementó sus presentaciones de Coachella con una curada lista de invitados especiales, quienes hicieron apariciones breves para referenciar momentos icónicos de la cultura pop en los setlist de Carpenter.

Durante su show del viernes 10 de abril, Sabrina Carpenter contó con la participación virtual de Sam Elliot —actor recordado por su "apariencia" como la imagen clásica del cowboy estadounidense—, quien en el video al inicio del show detuvo a la cantante en su carro mientras se dirigía a una nueva vida en Hollywood.

La actriz de teatro Susan Sarandon —conocida por interpretar a Janet Weiss en El Show de Terror de Rocky (1975) y por darle vida a Louise en la película de 1991 "Thelma and Louise"—, fue la segunda invitada especial durante el show de Carpenter. Interpretó un monólogo de siete minutos en el que aparecía como la versión futura de la cantante en el segmento "Sabrinawood".

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En febrero, Susan Sarandon reveló que fue despedida por su agencia y vetada de Hollywood por manifestarse en apoyo a Palestina. Desde el incidente, los directores han sido instruidos para no contratarla.



Esta noche, Sabrina Carpenter invitó a la actriz a participar en su… pic.twitter.com/aIFfuhTEsS — Indie 505 (@Indie5051) April 11, 2026

Por último, antes de la parte final del show, la cantante sacó a Will Ferrell, actor estadounidense que jugó el papel de un técnico del escenario que se quejaba del demandante espectáculo de Carpenter. Los actores Samuel L. Jackson y Corey Fogelmanis hicieron apariciones cortas también.

Will Farrell en el set de Sabrina Carpenter en Coachella 2026. Foto: Instagram @sabrinacarpenter

Ahora, en su segunda presentación en Coachella 2026, que se llevó a cabo el 17 de abril, la cantautora repitió el papel de su versión futura, ahora con la actriz Geena Davis, haciendo otra vez una referencia directa a la película de 1991, "Thelma and Louise", pues ella interpretó a la otra protagonista del filme, Thelma.

Asimismo, el técnico del escenario cobró vida de nuevo, en esta ocasión a manos de Terry Crews, actor recordado por su papel de Latrell Spencer en "¿Y dónde están las rubias?". El intérprete incluyó en su diálogo algunas referencias a la película y también tarareó la icónica canción "A thousand miles" de la cinta.

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Terry Crews es el invitado sorpresa de Sabrina Carpenter en Coachella pic.twitter.com/blUo3qleuI — Indie 505 (@Indie5051) April 18, 2026

Por último, Carpenter cerró su participación en Coachella con broche de oro, compartiendo el escenario con Madonna. Ambas cantantes interpretaron juntas, una versión renovada de “Like a Prayer”, la cual desató euforia entre el público y otros temas. Este cameo funcionó como una especie de traspaso simbólico, uniendo décadas de música y generaciones del pop.

Madonna and Sabrina Carpenter performing “Like a Prayer” at #coachella 2026 pic.twitter.com/UhrTa40NSV — Madonna Lately! (@MadonnaLateIy) April 18, 2026

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