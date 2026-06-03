Kiev.— Un ataque ruso contra Ucrania en la madrugada del martes dejó al menos 23 muertos, 16 de ellos en la ciudad de Dnipró, según informó Kiev, que volvió a pedir urgentemente a Estados Unidos sistemas de defensa antiaérea.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había advertido en los últimos días de un posible ataque masivo por parte de Rusia, después de que Moscú pidiera a las embajadas extranjeras en Kiev evacuar la capital.

Varias horas después de los bombardeos, los equipos de rescate continuaron la recuperación de cuerpos entre los escombros de edificios dañados. Los heridos se contaban por decenas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó siete muertos y unos 50 heridos en la capital. En Dnipró, el saldo se elevó a 16 muertos, entre ellos dos niños, y 42 heridos, según las autoridades locales. “Si Ucrania no está protegida contra misiles balísticos y otros proyectiles, estos ataques comenzarán”, declaró el mandatario ucraniano en redes sociales.

El jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de no tener “más cartas que el terror” y afirmó que “Moscú está perdiendo en el campo de batalla”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el ataque, según su portavoz Stéphane Dujarric. “Los ataques contra civiles e infraestructuras civiles están prohibidos por el derecho internacional humanitario y deben cesar”, dijo a la prensa el vocero.

Tras más de cuatro años de invasión rusa de Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas. La Fuerza Aérea ucraniana contabilizó 73 misiles y 656 drones lanzados por Rusia y aseguró haber derribado 40 y 602, respectivamente, mientras que 33 misiles y 54 drones penetraron las defensas antiaéreas.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber realizado una “ofensiva masiva” dirigida únicamente contra instalaciones vinculadas a las fuerzas armadas ucranianas.

En la ciudad portuaria de Odesa (sur), una maternidad y un hospital recibieron impactos, según las autoridades, sin que hubiera víctimas. En Kharkiv, 14 personas resultaron heridas. En esta región fronteriza con Rusia, las autoridades ordenaron el martes el desalojo de más de 7 mil civiles de varias localidades debido a “la situación de seguridad”.

Rusia bombardea regularmente a Ucrania y ha intensificado sus ataques diurnos en los últimos meses. Kiev respondió con un aumento de sus bombardeos contra el territorio ruso.

Del lado ruso, un civil murió el lunes en la región de Kursk, cerca de la frontera, en un ataque con drones ucranianos, según el gobernador Aleksandr Jinchtein.