El próximo 30 de julio, cuando México haga su debut ante Venezuela en el estadio Cibao de República Dominicana, comenzará el camino de la Selección tricolor sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde buscarán defender la medalla de oro obtenida hace tres años en El Salvador.

Bajo las órdenes de Eduardo Arce, el conjunto mexicano enfrentará en la primera fase a la Vinotinto, a los anfitriones y a Guatemala, con el objetivo de conquistar la octava medalla de oro en futbol varonil. En la historia de los Centroamericanos, México es el país con más preseas doradas en esta rama. Por lo mismo, saben que están obligados a repetir.

“Será un torneo complicado, somos conscientes de eso. Nos meteremos en República Dominicana donde no conocemos la condiciones ni cómo estará el campo, y siempre es complicado jugar contra rivales de Centroamérica y nuestra confederación porque se juegan la vida y nosotros tendremos la exigencia, siempre estamos obligados a ganar así que sabemos de la presión que hay como país sobre todo en futbol y no nos asusta, al contrario, nos motiva y nos obliga a subir el nivel”, declaró el defensa central del Necaxa, Diego Ochoa.

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¡No les asusta la presión! 🔥



Ochoa menciona que la Selección Mexicana Sub-23 “está obligada” a ganar la medalla de oro en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe ⚽️



Nicolás Schiller | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/p3RrxFtWzK — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 20, 2026

En República Dominicana, buscarán transmitir a la afición la misma emoción que sintió el país durante la reciente Copa del Mundo.

“Nosotros seguimos con esa nostalgia del orgullo que nos hicieron sentir a todos y queremos hacer sentir lo mismo a la gente, no tenemos el mismo impacto mediático que la mayor pero queremos hacer sentir orgullosos a todos”, agregó.

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Eduardo Arce, por su parte, analizó a los rivales del Tri, de los cuales destacó que “a Guatemala lo conocemos un poco más, con Venezuela tuvimos algún amistoso, no sabemos a quiénes van a llevar pero ya tenemos algunos avances” y concluyó que “la obligación siempre está y más en estas competencias donde México sobresale, siempre hay que intentar ganar”.