¿Qué rodea a la embajada de México en Reino Unido?; mapa revela zona donde se hospedó el hijo de Ebrard

El pasado miércoles 15 de abril, el periodista mexicano Claudio Ochoa Huerta, reveló en su columna de EL UNIVERSAL que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, vivió en la residencia de la embajada de México en Reino Unido al menos entre octubre de 2021 y abril de 2022, con supuesto cargo al erario y hospedado por la entonces embajadora Josefa González Blanco.

El secretario, quien en aquel periodo se desempeñaba como canciller de la República, admitió en conferencia de prensa que su hijo tuvo una estadía de aproximadamente seis meses en el lugar, ya que cursaba estudios de maestría. Sin embargo, negó que se hayan utilizado los recursos públicos de manera indebida y defendió que la estadía se concretó por invitación de González Blanco.

La revelación ha generado controversia y polémica en redes sociales, convirtiéndose en un tema relevante para la opinión pública y ganándose una avalancha de críticas, burlas y memes en diversas plataformas digitales y medios nacionales.

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Marcelo Ebrard, el ahora secretario de Economía, negó el uso de recursos públicos durante estancia de su hijo en la embajada de México en Reino Unido. Foto: Google Maps y Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué hay alrededor de la embajada de México en Reino Unido?

La embajada de México en Reino Unido está en Londres, capital de Inglaterra. De acuerdo con la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentra ubicada sobre 16A Calle Saint George en el área de Mayfair, al centro de la ciudad.

Cerca del edificio está el parque Hanover Square, la llamada Vogue House ―emblemática y antigua oficina de siete pisos de la revista―, la galería internacional de arte moderno y contemporáneo Opera Gallery London, la LVMH House ―sede de Reino Unido del conglomerado multinacional francés de lujo Louis Vuitton Moët Hennessy―, entre otras residencias, oficinas y establecimientos.

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Mapa satelital de la embajada de México en Londres. Foto: Google Maps

El barrio de Mayfair cuenta con algunos de los lugares más icónicos y conocidos en Londres a nivel internacional, como la Plaza Grosvenor, la Real Academia de Artes, el Mercato Mayfair y Bond Street ―calle conocida por tener tiendas como Stella McCartney, Ralph Lauren, Dior, Gucci, Chanel, Alexander McQueen, Tiffany & Co., Cartier, Jimmy Choo, Hermes, RIMOWA, Montblanc, entre otras―.

La zona limita con el emblemático Hyde Park, y cerca se encuentran también la Calle Oxford, el Palacio de Buckingham ―residencia oficial de la realeza británica―, el Big Ben y el Ojo de Londres.

EL Big Ben es uno de los edificios más emblemáticos de la capital inglesa. Foto: Pixabay

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