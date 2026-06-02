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La alcaldía Coyoacán informó que capturaron a un pequeño cocodrilo que se encontraba en una coladera.
A través de su cuenta de X, la dependencia detalló que personal de la alcaldía, en coordinación con la Territorial Culhuacanes y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Coyoacán, capturaron un cocodrilo reportado por vecinos en una coladera de la colonia CTM VII Culhuacán.
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Se detalló que el ejemplar fue canalizado a protección animal para su resguardo y atención.
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