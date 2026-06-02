Metrópoli | 02-06-26 | 16:47 | Actualizada | 02-06-26 | 16:47 |

La informó que capturaron a un que se encontraba en una coladera.

A través de su cuenta de X, la dependencia detalló que personal de la alcaldía, en coordinación con la Territorial Culhuacanes y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Coyoacán, capturaron un cocodrilo reportado por vecinos en una coladera de la colonia .

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Se detalló que el ejemplar fue canalizado a protección animal para su resguardo y atención.

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