Integrantes de Movimiento Ciudadano denunciaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la Secretaría de la Contraloría General por pintar de morado gran parte de la Ciudad.

En su denuncia se argumenta que, a partir de las acciones de intervención en el entorno urbano con motivo del Mundial, se han vulnerado diversos principios que rigen la actuación de Brugada Molina como persona servidora pública, específicamente, los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que deben observarse en el ejercicio de los recursos públicos, en perjuicio al derecho humano a la buena administración de las y los capitalinos.

“Como se demostrará, la denunciada, de manera unilateral, ordenó sin facultades expresas y sin justificación técnica para ello, la pinta de equipamiento urbano, mobiliario urbano y red de movilidad, tales como banquetas y puentes vehiculares y peatonales, en dos ocasiones… se considera que los hechos que se hacen del conocimiento de esta autoridad investigadora configuran supuestos que son de su competencia, por lo que se acude a denunciar la comisión de faltas administrativas no graves, desvío de recursos y ejercicio de facultades no conferidas”, se lee en la queja.

Argumentan que, a partir de las acciones de intervención en el entorno urbano con motivo del Mundial, se han vulnerado diversos principios. Foto: Osmar Alvarado | El Universal / Gráfico.

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Al respecto, el presidente del Consejo Consultivo Pensando en México, Salomón Chertorivski, argumentó que tal parece que la Jefa de Gobierno está jugando a las pinturas.

“Es increíble lo que está pasando y denunciaremos el despilfarro que la Jefa de Gobierno está haciendo, jugando a las pinturas en una Ciudad que se está cayendo a pedazos, con un Metro colapsado, calles inundadas, hoyos, baches y bloqueos, pero la señora Brugada está gastando muy feliz el dinero en pintar de color morado y luego pintar de amarillo. Eso no es un tropiezo, es incompetencia y se tiene que explicar”, indicó.

Sostuvo que el proveedor que acompaña las obras y que es el de confianza de la hoy mandataria local lleva 250 millones de pesos en contratos, sin respetar los tabuladores de la CDMX, sin concurso y sin explicación, lo que lo convierte en un “socio”.

Salomón Chertorivski sostuvo que el proveedor que acompaña las obras, lleva 250 millones de pesos. Foto: Osmar Alvarado | El Universal / Gráfico.

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“En una tarjeta informativa, la Secretaria de Obras reveló que la responsabilidad del cambio de morado al amarillo es del prestador de servicios, sin mayor explicación, y en el Metro el patrón se repite: dinero público sin licitar, mismo modus operandi que la pintura y la pregunta es por qué mienten, encubren y engañan. ¿Quién autorizó pagar dos veces a la empresa por pintar la ciudad? Son preguntas que deben contestarse. El precio lo estamos pagando todos y la opacidad no es casualidad, es política y debemos evitarlo”, enfatizó.

El diputado local Royfid Torres destacó que realizarán diversas acciones para contrarrestar las eventualidades que “a diario padecen los habitantes de la ciudad, por la falta de decisiones acertadas y buen gobierno”.

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