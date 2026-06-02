Tras las intensas lluvias que se registraron la noche de este lunes 1 de junio en el poniente de la CDMX, particularmente en Cuajimalpa, al menos 45 viviendas y 16 vehículos resultaron afectados, dio a conocer la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa.

Precisó que el censo aún está en progreso, además de que se hará tamizaje para determinar en qué casas ya bajó el nivel del agua, y en cuáles se registraron otro tipo de afectaciones, por ejemplo en enseres, para definir qué apoyo le brindarán a la población; en el caso de los vehículos dañados, indicó que la mayoría activaron sus seguros ante los daños.

En entrevista con medios de comunicación, la secretaria afirmó que la alerta púrpura se activó alrededor de las 20:00 de la noche, cuando se detectó la posibilidad de que cayera una lluvia muy fuerte en la zona, mayor a 70 milímetros de precipitación.

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“Tanto en el Yaqui, como en La Venta, se superaron incluso los 70 milímetros. En el Yaqui fueron 80.25 milímetros y en la Venta fueron 78.25; después fue en Desierto de los Leones, que fue 58, y de ahí nos fuimos hacia abajo. El problema en Cuajimalpa es que fue muy puntual, fueron 40 minutos en donde hubo además una fuerte granizada”, explicó.

Explicó que se trabajó durante la noche y madrugada para brindar apoyo a las viviendas que resultaron afectadas, en las que el agua alcanzó menos de 30 centímetros, para ayudarles a sacar el agua.

Asimismo, indicó que hubo deslaves en la carretera México-Toluca, que afectaron en algunos tramos hasta dos carriles, por lo que se pidió apoyo a las Secretarías de Obras y de Gestión Integral del Agua (Segiagua) para que apoyaran con maquinaria pesada.

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Advirtió que ante las fuertes lluvias de anoche “se reaccionó muy a tiempo”, desde la tarde cuando la alerta comenzó a cambiar de amarilla a naranja.

Las lluvias de anoche ameritaron la activación de la alerta púrpura en Cuajimalpa, por lo que es la segunda ocasión que se activa en lo que va de la temporada de lluvias actual, luego del pasado 11 de mayo.

LL