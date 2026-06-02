Diversas estaciones del Metrobús se mantienen cerradas debido a la presencia de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico capitalino, que ha afectado el servicio, especialmente de la Línea 4 –que en su tramo sur va de Buenavista a San Lázaro– misma que se mantiene sin servicio.

Las interrupciones han obligado al sistema a suspender el servicio en tramos completos de sus rutas Sur, Norte y Aeropuerto, afectando a miles de usuarios que se desplazan diariamente hacia el Centro Histórico, San Lázaro y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con el último reporte del Metrobús (12:34 horas), la Línea 4 opera de manera parcial por presencia de manifestantes de la CNTE, por lo que quedaron suspendidos los recorridos en distintos puntos estratégicos del primer cuadro de la Ciudad de México.

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¿Qué estaciones están cerradas en la Línea 4 del Metrobús?

La Ruta Sur de la Línea 4, que normalmente conecta Buenavista con San Lázaro, presenta cierres en varias estaciones ubicadas en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

Las estaciones sin servicio son:

Buenavista

Alcaldía Cuauhtémoc

Plaza de la República

Amajac

Defensoría Pública

Juárez

Mercados de San Juan

Eje Central

El Salvador

Isabel la Católica

Museo de la Ciudad

Pino Suárez Sur

20 de Noviembre

San Pablo

Mercado de Sonora Sur

La Merced

Las Cruces

Circunvalación

Archivo General de la Nación

La única estación terminal que mantiene operación en este corredor es San Lázaro, mientras que el servicio hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también registra modificaciones.

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Línea 1 y Línea 7 también registran afectaciones

Las movilizaciones también impactan otras rutas que atraviesan el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

En la Línea 1, el servicio permanece suspendido entre las estaciones Reforma y Hamburgo, mientras que los autobuses únicamente operan de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Insurgentes.

Por su parte, la Línea 7 presenta interrupciones entre Hidalgo y Alameda Tacubaya, por lo que el servicio opera únicamente en tramos parciales desde Indios Verdes y Hospital Infantil La Villa hacia Glorieta Violeta.

El Metrobús exhortó a los usuarios a consultar constantemente el estado del servicio antes de iniciar sus traslados, ya que las manifestaciones continúan en distintos puntos del Centro Histórico y Paseo de la Reforma, zonas donde se concentra la mayor parte de las afectaciones.

LL