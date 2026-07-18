El Gabinete de Seguridad aseguró que "no habrá impunidad" en el asesinato de Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete, Zacatecas, quien fue hallado con signos de violencia, junto a otras nueve personas sin vida.

Por lo que desplegó un operativo junto al gobierno de Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del estado para investigar los hechos y detener a los responsables.

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de colaborar con las autoridades estatales para el esclarecimiento de los hechos y detener a los responsables. No habrá impunidad", señaló.

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Multihomicidio en Zacatecas

Este sábado 18 de julio fueron localizados 10 cuerpos en Morelos, Pánuco y San Alto, municipios en la zona norte de Zacatecas tras lo cual, las autoridades informaron que continúan los trabajos periciales para identificar a las víctimas y las diligencias ministeriales correspondientes.

¿Quién es Ignacio Castrejón Valdez?

Entre las víctimas fue identificado el exalcalde panista de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, quien gobernó ese municipio de 2016 a 2018 y era fundador de Grupo Cavi, una empresa dedicada a la construcción y mantenimiento para compañías mineras.

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De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente fue privado de la libertad y posteriormente localizado sin vida en Sain Alto.

¿Qué le paso al exalcalde del Sombrerete Ignacio Castrejón?

De acuerdo con la información oficial y los reportes preliminares, cinco de las víctimas fueron encontradas en un puente vehicular en la comunidad de Pozo de Gamboa, en Pánuco; otras cuatro en el municipio de Morelos y una más en Sain Alto, donde posteriormente se confirmó la identidad del exalcalde.

Tras los hechos, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que se desplegó un amplio operativo de seguridad y que el Grupo de Inteligencia Operativa sesionó de manera extraordinaria para dar seguimiento a las investigaciones y fortalecer las acciones de inteligencia y coordinación entre las autoridades.

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En el comunicado, Reyes Mugüerza refirió que “en los últimos años este tipo de hechos se ha reducido de manera significativa” en la entidad, al atribuirle que es producto del “resultado de la coordinación entre las instituciones de seguridad”, por ello, señala que “un acontecimiento de esta naturaleza exige una respuesta inmediata y contundente del Estado”.

dmrr/bmc