Zacatecas.- Las autoridades de Zacatecas han informado que la mañana de este sábado fueron localizados 10 cuerpos que fueron encontrados en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto.

A través de sus redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, informó que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas le informó sobre este hallazgo y que, inmediatamente, fue desplegado “un amplio operativo de seguridad en cada uno de los puntos, con el propósito de dar con las personas responsables y fortalecer la presencia de las corporaciones en la zona”.

Derivado de este nuevo hecho delictivo, el funcionario estatal ha mencionado que en los próximos minutos el Grupo de Inteligencia Operativa sesionará de manera extraordinaria para dar seguimiento a estos hechos, en cuya reunión participará el comandante de la Quinta Región Militar, así como de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

También menciona que, una vez concluida dicha reunión, las autoridades competentes brindarán información adicional conforme lo permitan las investigaciones en curso.

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De manera extraoficial se ha vertido que, al menos, cuatro cuerpos fueron colgados de un puente vial sobre la carretera federal 54 y que los automovilistas al ver ese escenario tan cruel alertaron a las autoridades por medio de denuncias al Sistema de Emergencias.

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Además de hacer llamado a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y a permitir el libre tránsito de las unidades de seguridad y de emergencia que participan en los operativos.

En el comunicado, Reyes Mugüerza refiere que “en los últimos años este tipo de hechos se ha reducido de manera significativa” en la entidad, al atribuirle que es producto del “resultado de la coordinación entre las instituciones de seguridad”, por ello, señala que “un acontecimiento de esta naturaleza exige una respuesta inmediata y contundente del Estado”.

También afirma que ante este hecho delictivo “se fortalecerán las acciones de inteligencia, investigación y coordinación operativa para evitar cualquier retroceso en los avances alcanzados”, además de asegurar que como gobierno no van a permitir que “hechos como este vulneren la tranquilidad de las y los zacatecanos ni detengan el proceso de pacificación que, con el esfuerzo conjunto de las instituciones y de la sociedad, se ha venido construyendo”.

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