[Publicidad]
Venezuela accedió a 346 millones de dólares (mdd) del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el organismo tenía bloqueados, para destinarlos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Venezuela tiene en el Fondo 3 mil 568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5 mil 100 millones de dólares, aproximadamente, los cuales permanecían bloqueados por el no reconocimiento del organismo a Nicolás Maduro como presidente.
"Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a USD $346 millones de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional", dijo Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram.
Lee también Sube a más de 5 mil, cifra de muertos por doble terremoto en Venezuela; 17 mil permanecen sin vivienda
"Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos", agregó la mandataria interina.
El FMI y el Banco Mundial anunciaron en abril la reanudación de sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, luego que Estados Unidos derrocara a Maduro en una incursión militar en enero pasado.
[Publicidad]
Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro, gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos y ha emprendido reformas de leyes para permitir la inversión privada en sectores como el petróleo, la minería y el gas.
Lee también Gobierno de Venezuela y opositores inician trabajo conjunto; buscan fortalecer la democracia
El vicepresidente de Economía y Finanzas venezolano, Calixto Ortega Sánchez, se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a finales de mayo.
[Publicidad]
La última vez que las autoridades monetarias y financieras venezolanas se reunieron formalmente con una misión del FMI fue en 2004.
VIDEO: Incendio en Noruega destruye 100 viviendas y obliga a evacuar a cientos; es el mayor registrado en la historia moderna del país
mcc
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Sujeto ingresa a zona de vías en la Línea B del Metro y sube al techo de un convoy; es detenido
Mundo
Hungría releva a su presidente; Tamás Sulyok promulga reforma que pone fin a su propio mandato
Descubre y Compra
Amazon México remata aspiradora Dyson inalámbrica con hasta 32% de descuento; ahorra 4 mil pesos
Tendencias
El homenaje de Google al jugador español Marc Cucurella; el guiño oculto en el buscador
Showbiz
¿Altair Jarabo se divorcia? La actriz rompe el silencio sobre su matrimonio con Frédéric García
Deportes
¿España o Argentina? La IA predice al campeón del Mundial 2026 y rompe todos los pronósticos
Deportes
Laporte cuestiona arbitraje de Argentina antes de la final del Mundial contra España: “Vimos cosas extrañas en sus partidos”
Showbiz
¿Qué dijo Aylín Mujica tras la muerte de su hijo? La actriz rompe el silencio: “Estoy devastada”