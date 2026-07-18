Dramen.- Un gran incendio residencial en Noruega destruyó más de 100 viviendas y obligó a cientos de personas a evacuar la zona, reportaron las autoridades del país nórdico.

El fuego comenzó en una casa adosada en la ciudad de Drammen alrededor de las 15:30 de la tarde del viernes, explicó la policía. Las llamas se propagaron por la zona y alcanzaron bosques cercanos.

Los bomberos seguían trabajando el sábado por la mañana para tratar de controlar el incendio.

La Dirección Noruega de Protección Civil dijo el sábado que se trataba del mayor incendio de este tipo en la historia moderna del país.

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🇳🇴🔥 Un incendio de gran magnitud destruyó más de 100 viviendas en Drammen, al sur de Noruega, y obligó a evacuar a más de 400 personas. Cerca de 100 bomberos, con apoyo aéreo y militar, combaten el intenso fuego. pic.twitter.com/HhMkjF5Phs — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) July 18, 2026

NRK, la radiotelevisión pública noruega, reportó que cientos de personas acudieron a un centro de evacuación.

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No se ha denunciado la desaparición de ningún residente, indicaron las autoridades. La causa del incendio todavía no estaba clara.

Drammen está a unos 34 kilómetros (21 millas) al suroeste de Oslo.

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