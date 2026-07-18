Cada vez más personas buscan comprar alimentos saludables y por eso, al momento de hacer la despensa, suelen revisar cuidadosamente qué ingredientes y sellos contienen los productos.

Antes de incluir uno de manera habitual en tus comidas, te conviene saber de qué está hecho realmente, puesto que pueden presentarse como saludables y la realidad es otra. Hoy en Menú te presentamos un ejemplo.

Las granolas de supermercado contienen azúcares artificiales y naturales. Foto: Unsplash

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¿Qué alimento no es saludable como parece?

La granola suele ser uno de los alimentos favoritos entre quienes buscan preparar un desayuno o cena. Sin embargo, no todas las presentaciones son benéficas como parecen.

De acuerdo con un artículo del Cheyenne Laramie County Public Health, estas versiones de producto contiene grandes cantidades de azúcar. Y de hecho, en Estados Unidos están clasificadas bajo la misma categoría de las galletas y las donas.

Una porción puede aportar la misma cantidad de azúcar que los cereales o un trozo de pastel.

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Según la nutricionista Carla de la Torre, la granola suele considerarse saludable por su mezcla de ingredientes:

Avena: rica en fibra

Frutos secos y semillas: aportan proteínas y grasas saludables para mejorar la salud del corazón

Miel: para endulzar

No obstante, la mayoría de las versiones comerciales contienen azúcar añadida, aceites refinados o jarabes, aunque se anuncien como tal. Por eso, es mejor optar por las elaboradas con ingredientes naturales.

Antes de comprar granola en el supermercado, revisa la tabla de nutrición para escoger versiones bajas en azúcar. Foto: Unsplash

¿Cómo reemplazar la granola en tus comidas?

Si tu desayuno diario implica el consumo de granola, los expertos de Eating Well recomiendan reemplazarla por avena cocida en recetas como esta:

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Ingredientes:

2 tazas de leche

1 taza de hojuelas de avena

1 manzana cortada en cubos

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de miel de abeja

Preparación:

En una olla, calienta las tazas de leche. Añade la taza de avena cuando notes que la leche ha comenzado a calentarse. Cocina la avena a fuego medio durante 5 o 7 minutos. Revuelve constantemente para que las hojuelas no se peguen. Agrega la manzana picada y la canela en polvo; deja cocinar por 2 minutos más. Si la manzana ya está cocida, apaga el fuego y deja reposar la avena antes de servirla. Si lo deseas, puedes endulzar tu avena con miel de abeja.

¡Y listo! Consumir esta avena en lugar de granola puede aportar mayor proteína, fibra y nutrientes.

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Reemplaza la granola por un tazón de avena cocida es más saludable. Foto: Unsplash

¡Y listo! Consumir esta avena en lugar de granola puede aportar mayor proteína, fibra y nutrientes.

Aunque la granola no es un alimento perjudicial, siempre es mejor consumirla en bajas porciones. Y si aún con ello deseas comerla, revisa su tabla nutricional para elegir versiones bajas en azúcares.

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