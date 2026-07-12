Menú | 12-07-26 | 07:00 | Dazel Sarabia | Actualizada | 12-07-26 | 07:00 |

Después del agua simple, las son popularmente consumidas en el mundo por su variedad de sabores y propiedades, siendo la de hinojo una de las que promete ayudar a combatir la retención de líquidos.

Por lo anterior, si has sentido hinchazón o una sensación de pesadez, hoy te platicamos más sobre los beneficios de esta bebida .

¿Por qué el hinojo puede reducir la retención de líquidos?

Desde la antigüedad, en civilizaciones como la egipcia, griega y romana, se han aprovechado las propiedades digestivas, carminativas, diuréticas, antiespasmódicas y antioxidantes del hinojo.

Pero además, esta planta es ampliamente utilizada como condimento por su característico sabor y aroma. Seguro las has probado en numerosos platillos, pero ¿qué tal en una infusión?

De acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), las cualidades del hinojo pueden apoyar a eliminar el exceso de líquidos en el organismo de manera indirecta.

Al ser abundante en compuestos antiinflamatorios, relaja los vasos sanguíneos y reduce la inflamación de los tejidos, evitando que el agua se filtre y se acumule en el cuerpo.

[Publicidad]

Y debido a su aporte de potasio y de aceite esencial de anetol, también se recomienda para depurar las toxinas en el organismo.

El hinojo es un antioxidante natural, que reduce la retención de líquidos de manera indirecta. Foto: Pixabay
El hinojo es un antioxidante natural, que reduce la retención de líquidos de manera indirecta. Foto: Pixabay

Leer también

¿Qué otros beneficios tiene la infusión de hinojo?

Esta planta, originaria de la cuenca mediterránea, además de ser un poderoso cuenta con otros beneficios como:

[Publicidad]

  • Mejorar el funcionamiento del aparato digestivo
  • Aliviar los cólicos
  • Combatir el mal aliento de manera natural
  • Ayudar a la expulsión de flemas o mucosidad en las vías respiratorias

¿Qué tomar en cuenta antes de consumir hinojo?

Como toda , es importante descartar posibles intolerancias y consumirla en bajas cantidades. Un artículo de la Academia Española de Nutrición y Dietética señala, a manera de recomendación, beber máximo 2 tazas al día, usando entre 1.5 g por porción.

Asimismo, vale la pena considerar lo siguiente:

  • Por sus propiedades desinflamatorias, se recomienda consumirlo después de los alimentos
  • De acuerdo a la EMA, la ingesta no es apta para menores de 4 años
  • Consultar con un experto si se puede consumir en periodos de lactancia o embarazo
Además de prevenir la retención de líquidos, esta infusión puede mejorar la salud digestiva. Foto: Magnific
Además de prevenir la retención de líquidos, esta infusión puede mejorar la salud digestiva. Foto: Magnific

Ahora que conoces los beneficios y precauciones de la infusión de hinojo, acompaña su consumo con hábitos saludables como hacer ejercicio, lo que también es clave para prevenir la retención de líquidos.

[Publicidad]

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]