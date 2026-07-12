Después del agua simple, las infusiones son popularmente consumidas en el mundo por su variedad de sabores y propiedades, siendo la de hinojo una de las que promete ayudar a combatir la retención de líquidos.

Por lo anterior, si has sentido hinchazón o una sensación de pesadez, hoy te platicamos más sobre los beneficios de esta bebida antioxidante.

¿Por qué el hinojo puede reducir la retención de líquidos?

Desde la antigüedad, en civilizaciones como la egipcia, griega y romana, se han aprovechado las propiedades digestivas, carminativas, diuréticas, antiespasmódicas y antioxidantes del hinojo.

Pero además, esta planta es ampliamente utilizada como condimento por su característico sabor y aroma. Seguro las has probado en numerosos platillos, pero ¿qué tal en una infusión?

De acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), las cualidades antioxidantes del hinojo pueden apoyar a eliminar el exceso de líquidos en el organismo de manera indirecta.

Al ser abundante en compuestos antiinflamatorios, relaja los vasos sanguíneos y reduce la inflamación de los tejidos, evitando que el agua se filtre y se acumule en el cuerpo.

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Y debido a su aporte de potasio y de aceite esencial de anetol, también se recomienda para depurar las toxinas en el organismo.

El hinojo es un antioxidante natural, que reduce la retención de líquidos de manera indirecta. Foto: Pixabay

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¿Qué otros beneficios tiene la infusión de hinojo?

Esta planta, originaria de la cuenca mediterránea, además de ser un poderoso antioxidante cuenta con otros beneficios como:

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Mejorar el funcionamiento del aparato digestivo

Aliviar los cólicos

Combatir el mal aliento de manera natural

Ayudar a la expulsión de flemas o mucosidad en las vías respiratorias

¿Qué tomar en cuenta antes de consumir hinojo?

Como toda infusión, es importante descartar posibles intolerancias y consumirla en bajas cantidades. Un artículo de la Academia Española de Nutrición y Dietética señala, a manera de recomendación, beber máximo 2 tazas al día, usando entre 1.5 g por porción.

Asimismo, vale la pena considerar lo siguiente:

Por sus propiedades desinflamatorias, se recomienda consumirlo después de los alimentos

De acuerdo a la EMA, la ingesta no es apta para menores de 4 años

Consultar con un experto si se puede consumir en periodos de lactancia o embarazo

Además de prevenir la retención de líquidos, esta infusión puede mejorar la salud digestiva. Foto: Magnific

Ahora que conoces los beneficios y precauciones de la infusión de hinojo, acompaña su consumo con hábitos saludables como hacer ejercicio, lo que también es clave para prevenir la retención de líquidos.

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