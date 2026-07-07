El helado es uno de los postres más consumidos durante la temporada de calor por su efecto refrescante. Y de entre todas las opciones, el de pistache destaca por su textura cremosa y por el característico sabor del fruto seco.

Aunque suele encontrarse en heladerías y supermercados, también puede prepararse en casa. Hoy te compartimos una receta sencilla y con pocos ingredientes.

¿Cómo hacer helado de pistache de manera sencilla?

Si quieres hacer un helado casero, pero sin tener una máquina especial y que no te tome mucho tiempo, con esta receta podrás obtener un postre sin complicaciones:

Porciones: 10

Ingredientes:

190 g de pistaches naturales, sin sal y sin cáscara

315 ml de leche entera

625 ml de crema para batir

190 g de azúcar

4 yemas de huevo tamaño mediano

12 g de maicena

Procedimientos:

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Tritura los pistaches hasta obtener una pasta; si prefieres que el helado tenga más textura, deja algunos trozos ligeramente más grandes y reserva.

En una olla, calienta la leche, la crema para batir y el azúcar; remueve constantemente y cuando la preparación comience a hervir, retírala del fuego.

Mientras tanto, bate las yemas de huevo con la maicena hasta obtener una mezcla homogénea, incorporando la pasta de pistache y revuelve bien.

Agrega poco a poco la preparación caliente al recipiente con las yemas, sin dejar de batir para evitar que se cocinen.

Vierte nuevamente la mezcla en la olla y cocina a fuego medio, moviendo constantemente.

Apaga el fuego hasta que la mezcla espese ligeramente y cuando tenga una consistencia similar a la crema.

Pasa la preparación a un recipiente limpio y cúbrela con papel film transparente para evitar que se forme una costra.

Deja enfriar a temperatura ambiente y después refrigera durante varias horas, de preferencia deja toda la noche.

Pasado ese tiempo, vierte la preparación en un recipiente apto para temperaturas frías y congélalo.

Durante las primeras 3 o 4 horas, retira la mezcla cada 30 minutos y remuévela con un tenedor para romper los cristales de hielo y conseguir una textura más cremosa.

Antes de servir, deja reposar el helado a temperatura ambiente durante 5 minutos.

Por último, sirve las porciones con una cuchara para helado (si cuentas con una) y disfrútalo solo o acompañado de tus toppings favoritos.

Conserva tu helado de pistache en el refrigerador durante varios días. Foto: Unsplash

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¿Cómo conservar el helado para que mantenga su sabor y textura?

De acuerdo con la marca de alimentos Zúccaru, lo recomendable es conservar el helado a -18 °C o menos, ya que una temperatura estable ayuda a preservar sus características por más tiempo. Y al mismo tiempo, esto evita la formación de cristales de hielo, lo que provoca que pierda cremosidad y se endurezca.

Como tip de almacenamiento, se aconseja no abrir el congelador de manera constante y verificar que la puerta quede bien cerrada para impedir la entrada de aire caliente y humedad al postre.

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Y de preferencia, acomoda el recipiente que lo contiene en la parte más fría del congelador (generalmente al fondo y lejos de la puerta), donde los cambios de temperatura son menores.

Por último, recuerda que el helado puede absorber con facilidad los olores de otros productos almacenados en el congelador, y eso altera su sabor. Para prevenirlo, guárdalo en un recipiente con tapa hermética.

El helado de pistache casero sobresale su sabor intenso natural. Foto: Unsplash

Con esta receta conseguirás un delicioso helado de pistache casero, ideal para refrescarte durante los días más calurosos del verano.

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