[Publicidad]
El helado es uno de los postres más consumidos durante la temporada de calor por su efecto refrescante. Y de entre todas las opciones, el de pistache destaca por su textura cremosa y por el característico sabor del fruto seco.
Aunque suele encontrarse en heladerías y supermercados, también puede prepararse en casa. Hoy te compartimos una receta sencilla y con pocos ingredientes.
¿Cómo hacer helado de pistache de manera sencilla?
Si quieres hacer un helado casero, pero sin tener una máquina especial y que no te tome mucho tiempo, con esta receta podrás obtener un postre sin complicaciones:
Porciones: 10
Ingredientes:
- 190 g de pistaches naturales, sin sal y sin cáscara
- 315 ml de leche entera
- 625 ml de crema para batir
- 190 g de azúcar
- 4 yemas de huevo tamaño mediano
- 12 g de maicena
Procedimientos:
[Publicidad]
- Tritura los pistaches hasta obtener una pasta; si prefieres que el helado tenga más textura, deja algunos trozos ligeramente más grandes y reserva.
- En una olla, calienta la leche, la crema para batir y el azúcar; remueve constantemente y cuando la preparación comience a hervir, retírala del fuego.
- Mientras tanto, bate las yemas de huevo con la maicena hasta obtener una mezcla homogénea, incorporando la pasta de pistache y revuelve bien.
- Agrega poco a poco la preparación caliente al recipiente con las yemas, sin dejar de batir para evitar que se cocinen.
- Vierte nuevamente la mezcla en la olla y cocina a fuego medio, moviendo constantemente.
- Apaga el fuego hasta que la mezcla espese ligeramente y cuando tenga una consistencia similar a la crema.
- Pasa la preparación a un recipiente limpio y cúbrela con papel film transparente para evitar que se forme una costra.
- Deja enfriar a temperatura ambiente y después refrigera durante varias horas, de preferencia deja toda la noche.
- Pasado ese tiempo, vierte la preparación en un recipiente apto para temperaturas frías y congélalo.
- Durante las primeras 3 o 4 horas, retira la mezcla cada 30 minutos y remuévela con un tenedor para romper los cristales de hielo y conseguir una textura más cremosa.
- Antes de servir, deja reposar el helado a temperatura ambiente durante 5 minutos.
- Por último, sirve las porciones con una cuchara para helado (si cuentas con una) y disfrútalo solo o acompañado de tus toppings favoritos.
Leer también Las mantequillas y margarinas que sí vale la pena comprar, según Profeco
¿Cómo conservar el helado para que mantenga su sabor y textura?
De acuerdo con la marca de alimentos Zúccaru, lo recomendable es conservar el helado a -18 °C o menos, ya que una temperatura estable ayuda a preservar sus características por más tiempo. Y al mismo tiempo, esto evita la formación de cristales de hielo, lo que provoca que pierda cremosidad y se endurezca.
Como tip de almacenamiento, se aconseja no abrir el congelador de manera constante y verificar que la puerta quede bien cerrada para impedir la entrada de aire caliente y humedad al postre.
[Publicidad]
Y de preferencia, acomoda el recipiente que lo contiene en la parte más fría del congelador (generalmente al fondo y lejos de la puerta), donde los cambios de temperatura son menores.
Por último, recuerda que el helado puede absorber con facilidad los olores de otros productos almacenados en el congelador, y eso altera su sabor. Para prevenirlo, guárdalo en un recipiente con tapa hermética.
Con esta receta conseguirás un delicioso helado de pistache casero, ideal para refrescarte durante los días más calurosos del verano.
[Publicidad]
Leer también Qué lleva la "polla", famosa bebida de la CDMX
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Mónica Robles y Chacorta, reaparecen con Rutila Casillas previo al final de "El señor de los cielos"
Nación
Va MC por anular obligatoriedad en registro de líneas; advierte vulneración a derechos fundamentales
Nación
Noroña cometió violencia política de género contra Grecia Quiroz, determina Tribunal de Michoacán; ordenan reparación integral
Descubre y Compra
Amazon México: laptop Lenovo Slim 3 con hasta 54% de descuento; aprovecha la oferta por tiempo limitado