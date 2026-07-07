La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, celebró las asambleas que realizará el senador con licencia Félix Salgado Macedonio en Guerrero, con el fin de promover a la Cuarta Transformación, a pesar de no haberse inscrito como aspirante a contender por la candidatura de Morena en el estado.

“Él me comentó que iba a mantener su activismo y eso está muy bien. Yo lo veo muy bien. Todos los militantes de Morena y los legisladores y referentes deben hacerlo, es muy importante que se mantengan activos en el territorio y, efectivamente, no se registró para coordinador, atendiendo las reglas que se han colocado para este proceso”, dijo Montiel.

La dirigente nacional de Morena añadió que acompañará en una de esas fechas al senador, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, razón por la cual no iba a ser tomado en cuenta por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para poder participar en el proceso de selección.

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Félix Salgado Macedonio. Foto: Captura de pantalla

“Le agradezco mucho que haya tomado esa determinación y, sobre todo, que haya refrendado el compromiso que va a seguir luchando y eso es lo más importante y se lo reconozco. De hecho, quedé en que lo voy a acompañar, como él no es candidato, pues entonces lo voy a acompañar en estos días, va a compartir la agenda y en uno o dos eventos espero poderlo acompañar”, añadió Montiel.

El senador con licencia encabezó este domingo un mitin en la cancha de la colonia Galeana, al norte de Chilpancingo. Ahí informó que este sábado 11 de julio realizará dos nuevos encuentros: uno a las 11 horas en Taxco y otro a las 17 horas en Iguala.

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