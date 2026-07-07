Diputados federales de oposición se confrontaron con sus homólogos de Morena, sobre la polémica en torno a una operación del FBI que llevó a la detención de "El Mayo" Zambada.

Luego de que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, sugirió que el gobierno de Estados Unidos mintió, al contrastar los dichos del entonces embajador Ken Salazar de que no hubo intervención estadounidense en la detención de "El Mayo", con las recientes publicaciones del FBI atribuyéndose el operativo, la bancada del PAN sostuvo que la titular del Ejecutivo se convirtió en una defensora de "El Mayo".

“A Sheinbaum le preocupa más la trampa que le puso el Gobernador Rocha Moya y la operación ilegal de Estados Unidos en contra de su narco favorito, que todas las desapariciones forzadas en México. Si estuviera la milésima parte de comprometida con los mexicanos en vez de sus narcos, otro gallo nos cantaría. Y las madres buscadoras no habrían salido a reclamar justicia en el Mundial, si cada desaparecido tuviera la milésima parte de la atención del Estado Mexicano para encontrarlos con vida”, declaró Federico Döring.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 7 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

El diputado albiazul, cuestionó: “¿Qué tiene el Mayo Zambada?, que Claudia Sheinbaum solo vive para defenderlo junto con sus narcos de Sinaloa, sus narcos del Gobierno de Rubén Rocha, y a sus narcos con los que ganó ese Gobierno. Y a los que desaparece y levanta y recluta ilegalmente el crimen organizado con engaños de oferta laboral, a esos Claudia Sheinbaum, ni los ve, ni los oye solo tiene tiempo, oídos y corazón para defender a sus narcos del bienestar”.

Paulina Rubio, diputada federal del PAN, aseguró que en lugar de preocuparse por el operativo en donde se capturó a "El Mayo" y se llevó a Estados Unidos, la Presidenta debería ocuparse en conceder la detención con fines extradición de Rubén Rocha.

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“Muy lamentable que hoy esté Sheinbaum mucho más preocupada por el proceso en el que se lo llevaron de México, a un delincuente y no esté preocupada por lo que pasa en nuestro país. Le importa mucho más que se lleve a cabo un proceso legal para extraditar a un delincuente como Rubén Rocha Moya, eso sí está muy preocupada por no entregar a las autoridades estadounidenses a un gobernador que ha participado en repetidas ocasiones con el crimen organizado”, expresó.

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Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que las y los mexicanos deben de respaldar a la Presidenta, tras la presunta intervención en suelo nacional del FBI para capturar a “El Mayo” sin avisar al gobierno de México.

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“Reconocer a la Presidenta por expresar contundentemente una posición de defensa para la dignidad soberana y la república. Obviamente puede no gustar a los extranjeros, porque los extranjeros creen que la subordinación es la mejor forma de comportamiento de los países, y creo que la Presidenta ahora ha roto ese molde y yo la respaldo y la apoyo, y lo que asuma ella, como jefa de estado, los mexicanos y las mexicanas debemos respaldarlo, porque lo único que está haciendo es defendiendo al país, defendiendo nuestra soberanía”, declaró.

En conferencia de prensa, sostuvo que quienes están en contra son los sectores ultraconservadores, presentes al interior de la Cámara de Diputados.

“Creo que también habrá sectores conservadores, que siempre han existido, que tratarán de quedar bien con mandatarios extranjeros y tratarán de asustarse con las posiciones de la ultraderecha que está aquí, y que se solazan y aplauden cuando se habla mal de México. Creo que es parte de una lucha histórica que ahora se está redimiendo entre viejos conservadores, entre la ultraderecha, y los sectores progresistas que en México todavía constituimos mayoría y digo todavía porque vamos a refrendar la históricamente”, concluyó.

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