La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un informe sobre la captura del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, después de que se diera a conocer información de la participación de Estados Unidos en estos hechos y la exhibición de la aeronave en la que fue trasladado.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de julio en Palacio Nacional, que se recorrió minutos después de las 08:00 horas, Sheinbaum Pardo destacó este informe en el que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, presentó una línea de tiempo y acusó que “alguien mintió”, después de la información que dio el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

La secretaria de Gobernación mencionó que el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador Salazar informó públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo.

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“2 de julio de 2026: Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió”.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, en la “Mañanera del Pueblo” del 7 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

De confirmarse participación de FBI, habría violación a diversas leyes: Segob

“De confirmarse la participación del FBI, sin informar al gobierno de México, representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la carta de los Estados Americanos, a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional”.

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“Lo más relevante, y en su caso, quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada. Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie”, expuso Rodríguez.

En la línea de tiempo mencionó que el 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán, entonces líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en un operativo en el que perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Apuntó que el 15 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México y 25 de julio de 2024, la embajada de Estados Unidos informó del cambio de medida cautelar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán “sin consultar al gobierno de México, lo cual viola el tratado de extradición”.

“Ese mismo día arriba una aeronave con Joaquín N e Ismael N a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto”, expuso la titular de la Segob.

Agregó que el 31 de julio de 2024, el gobierno de México solicitó información a la embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención.

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Rosa Icela Rodríguez indicó que el 9 de mayo de 2025 fueron recibidos por Estados Unidos 17 familiares de Ovidio Guzmán.

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